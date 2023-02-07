財政預算案｜民主黨倡派1.5萬　停明日大嶼、留1500億新界大收地

民主黨今日（7日）發布《財政預算案》建議書，提出派發現金或消費券1.5萬元，18歲以下人士亦適用，並可用來支付水電煤等開支。他們提出應立即終止預算高達6,000億元的中部水域人工島（即明日大嶼）計劃，並大力推動北部都區，倡預約1,500億元在新界大規模收地。



民主黨提出多項紓困措施，包括全民派發1.5萬元現金或消費券，18歲以下亦有份，可用於繳納水電煤等開支。寬減薪俸稅、個人入息課稅，上限2萬元。寬減自住物業差餉每季上限1,500元。公屋免稅1個月，綜緩及公共福利金多發1個月。向全港家庭提供電費補貼。

此外，亦建議向長者及有需要人士提供牙科津貼，為院舍員工、清潔工、保安等前線員工發放一筆過特別津貼，並向新冠確診者發放一次性「長新冠醫療津貼」。

倡利潤千萬以上企業上調利得稅

同時，民主黨建議將1,000萬元利潤或以上的利得稅稅率，上調至17%或18%，以增加收入。

民主黨認為，香港經濟復甦步伐可能相當緩慢，建議終止「明日大嶼」計劃，並集中推動北部都會區發展。該黨認為政府應盡快公布北部都會區預算及詳細規劃，並預留1,500億元成立「收回土地基金」，引用收回土地條例，大規模收回新界棕地及發展商近千公穎的農地，用作公營房屋和過渡性房屋土地來源。

市區重建方面，民主黨亦建議預留1,500億元，支援市區重建局補助受影響市民，以及支援市建局興建資助出售房屋如首置上車盤。他們亦認為，以高於公屋建築成本價格興建只維持5年的簡約公屋，並不符合成本效益。

民主黨亦提出應研究公共交通費用補貼計劃恆常化，設立恆常失業援助金，加快落實強積金對沖，向基層長者提供樂齡科技津貼等。