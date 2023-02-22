財政預算案｜5千元消費券洪雯稱是任性　葉劉：畀市民開心下

《財政預算案》今日（22日）公布，政黨、議員大多贊同大部份措施，但亦期望有更多新措施，包括將子女免稅額改為累進式。



政府派發5,000元消費券，G19議員洪雯評論說派糖是任性，而原先反對派消費券的新民黨主席葉劉淑儀，就認為可以「畀市民開心下」。



額外足球博彩稅 葉劉：5年當幫下政府

葉劉淑儀認為，形容新一份《財政預算案》是「穩中求進」。對於政府再派5,000元電子消費券，曾明言反對再派發消費券的葉劉就說：「畀市民開心下」。

而政府接納新民黨建議，向香港賽馬會徵收「額外足球博彩稅」，葉劉對此感到高興，她認為此計劃與「資本投資入境計劃」均可增加政府收入。不過馬會隨即發表聲明，表示上調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會賴以成功的綜合營運模式，也徹底削弱持續競爭力，葉劉反駁馬會一直以來並無提供數據預測徵稅增加後其收入會減少，直言：「5年當幫下政府」。

黨員容海恩則關注子女免稅額由現時的12萬元，僅增加1萬元至13萬元，容海恩形容「袋咗先」，但都期望政府未來可將子女免稅額改為累進式。

派糖減少 林健鋒指可以理解

經民聯林健鋒表示，雖然香港的經濟活動開始復常，但仍有不少企業仍處於寒冬。他提到預算案「派糖少咗」，相信部份市民會感到失望，但他認為「減糖」是可以理解的，因為始終港府由過去3年抗疫期間用了近6,000億元儲備。

林健鋒亦樂見政府推出「資本投資者入境計劃」，採取積極措施引進企業、匯聚人才，不過他指近日的「高才通」計劃版爆出有漏洞，他促請政府要做好把關工作，「唔好急就章、湊人數」，要確保匯聚的企業及人才能夠配合社會長遠的發展需要。

政府亦推出「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」協助過去因疫情而受到衝擊的旅遊業，不過經民聯認為計劃僅注資3,000萬元並不足夠。

劉業強提到政府向馬會徵收為期5年、每年24億元的「額外足球博彩稅」， 他指足球博彩的投注額於2021年至2022年內高達1,438億元，而政府所徵收的稅額僅佔整體投注額的2.6%。長遠來說，他認為政府未來可再檢討相關稅收制度。

民建聯評論《財政預算案》。（盧翊銘攝）

民建聯指善用資源 陳勇促關愛隊設專項資源

民建聯整體評價是「調節有度，善用資源」，雖然支援措施有縮減，但亦看到政府在力所能及之下盡力關顧市民需要。李世榮說今次只有半個月額外的社會福利金，有市民反映明白，但希望明年財政改善的話可以重新派發額外1個月金額。

葛珮帆形容有關創科的內容是積極有為，有很多前瞻性的措施，但提醒河套區要有釋放土地的時間表。陳勇則關注《財政預算案》未有關愛隊的預算，認為要撥出專項資源。陳勇亦提及長者醫療券可「先行先試」，跨境在內地使用。

自由黨評論《財政預算案》。（盧翊銘攝）

邵家輝呼籲政府關注各界人力資源問題

自由黨主席張宇人說，雖然該黨的部份建議沒有實行，但認為《財政預算案》內容做到了「能在力所能及之處，照顧有需要的市民」。他說飲食業界有小小失望，因沒有再減牌費，但他覺得亦是公道，因最近業界情況較其他行業佳。

邵家輝提到百分百信貸保證延長3個月，體會到商界在復甦前期需要銀根。電子消費券方面，他說自由黨沒有提出具體金額，而上半年可發放5,000元是較合適，因下半年經濟會恢復。煙稅方面，邵家輝不認為加大煙稅有助減少煙民，指只會助長私煙。另外，他亦呼籲政府關注全港各界人力問題。

人才方面，李鎮強指政府補貼不足，令中產人士沒有意慾生育。易志明則說，政府沒有推出復業基金令人失望，而百分百擔保計劃則未有詳情。

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黃國樂見研究低手續費強積金組合

工聯會理事長黃國表示，去年打工仔強積金要蝕錢，樂見《財政預算案》提出研究有穩健回報且手續費低的強積金組合。

郭偉强認為今次加煙稅之下，每包加價約12元，與吸煙及衞生委員會的建議有距離，質疑在減少煙民方向下的作用，期望有後續的措施推動香港成為無煙城市。

連續兩年《財政預算案》都有巨額財赤，鄧家彪說這情況下都沒有削減福利開支，是值得肯定，但在亮麗前景之下如何令每個香港人受惠很重要，除了支援不同階層之下，亦要支援不同港人的發展，又重申希望消費券變成「電子民生消費券」，讓基層可以用來交水電煤等生活費用。

吳傑莊憂人口流失 蘇長荣遺憾基層醫療無具體撥款

「C15+」議員吳傑莊說，很高興《財政預算案》在數字經濟、Web3等方面着力，但遺憾沒有實施措施鼓勵生育，擔心人口流失影響香港整體發展。

蘇長荣表示，曾提出加速北部都會區推動及人民幣計價市場發展，很高興都有提及，但就有兩個遺憾，指有一些本來是施政重點的項目沒有具體資金撥款，例如青年發展和基層醫療，只有概念性的描述。此外亦看不到增加收入的亮點，擔心財政赤字再惡化會影響國際評級，以至國際融資。

林筱魯關注政府收入 江玉歡指忽略非基層照顧者

林筱魯亦對如何創造收入有憂慮，指香港最大收入印花稅及土地收入都明顯下跌，明年收入亦較保守，認為要考慮未來一段時間如何平衡收益。北部都會區要2024年中後期才開始推出，林筱魯認為這段時間如何搶企業值得跟進。

江玉歡有幾點不滿意，指《財政預算案》照顧了低收入照顧者，但忽略了其他家庭的影響者，婦女支援金額不足，亦沒有支援房委會去達成建屋指標，以及沒有提到協助公屋維修。江玉歡不贊成差餉累進制，認為在應課差餉租值之下，物業價格高自然就要交更高的差餉，再引入累進制對中產並不公平。

洪雯認為資金應「定向發展」而非派糖

「G19」召集人謝偉銓表示，政府及市民在過去三年都經歷不少困難，在這階段撰寫《財政預算案》是不容易，但財政司司長陳茂波仍能為港寫出穩中求進的政策，形容預算案「積極」和「躍進」。「G19」樂見政府在金融及創科方面有針對性措施，而基建方面，政府除可管理好現金流外，亦可讓市民參與共建香港。

對於陳茂波再度「派糖」，洪雯對政府做法有異議，形容再派5,000元消費劵是「任性」，又說撥款應用在「定向發展」，如「B to B」（商業對商業）等。

陳沛良冀有更多稅務激勵措施助退休保障

陳沛良認為，預算案體察民情，將超過八成的資源用在市民和中小企上、以及照顧有需要的人士。他亦樂見政府認同本人建議的延長「保險相連證券資助先導計劃」和「提升保險業人才培訓先導計劃」，以吸引更多發行機構和培育保險行業人才，助力香港成為國際風險管理中心。

不過，陳沛良留意到預算案在扣稅還民、加強退休保障方面未見進一步改善，希望政府之後能推出更多稅務激勵措施，尤其是納入更多退休或儲蓄型保險產品，激勵市民為未來退休儲蓄做準備，構建保險養老體系。

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田北辰指未接納穩定電費基金感失望

實政圓桌田北辰對於政府未有接納「穩定電費基金」及控制交通加價等建議表示不滿，形容「政府無感覺」，他又認為香港有改革稅制的必要。

社福界新思維狄志遠以「開心香港、窮人無盡」評價新一份《財政預算案》，他指政府對扶貧工作隻字不停：「司長講『香港開心啲，增加笑臉』，我覺得司長講嗰時係好開心嘅，但窮人點開心？」他又指，政府削減社福界1%經常開支，令社福機構有營運壓力，反觀政府首長級人員卻增加其薪金，質問：「對我哋公平？」，批評政府「有一蚊、使一蚊」，欠長遠視野。

勞聯指培訓及挽留本地人才力度稍為不足

勞聯林振昇、周小松說，《財政預算案》具前膽性，但為民紓困、挽留及培訓本地人才的力度稍為不足。林振昇高興政府接納意見，認為消費券並非純粹紓困，亦幫助香港加速復甦，從而推動零售及飲食行業全面復常。

周小松則認為對於本地人才培訓及挽留仍然「未合格」，相關措施似乎較集中於金融業、航運、空運及物流業及建造業，而未有宏觀性策略以緩解近期部份行業勞動人手暫缺的情況。

林哲玄冀支援罕有病人 陳凱欣促詳列基層醫療資源

林哲玄關注醫療方面的服務供應，認為要興建更多掃瞄服務設施，而各個醫療專業人手不足，期望政府增加資源。此外《財政預算案》並未提及罕見疾病，期望有進一步優化。至於基層醫療，林哲亦說十分重要，並希望在社區發展臨床醫藥諮詢服務。他亦歡迎政府加煙稅，幅度中等，期望配合其他方式鼓勵市民戒煙。

陳凱欣形容《財政預算案》量力而為，平衡各界聲音之下務實向前。她關注基層醫療需要龐大開支，指1間地區康健中心每年營運開支要過億元，再加上其他服務，認為政府要講清楚如何逐步投放資源。

基層醫療包括牙科，陳凱欣指今次《財政預算案》沒有提出是美中不足。至於縮短公立醫院專科輪候時間，陳凱欣說這不是「變魔術」，涉及人力資源等方面，就算預留資金但沒有善用，亦無助提升醫療質素。

何君堯評論《財政預算案》。（盧翊銘攝）

何君堯讚陳茂波考慮加稅有勇氣 反對派消費券

何君堯則表示要「恭喜」財政司司長陳茂波，指《財政預算案》提到今年「暫時不會加稅」，即意味今年曾考慮會加稅，認為這想法是有勇氣，因「係人都鍾意食糖」，因此陳茂波作此說明時，他了解到已有積極進取的想法。

至於消費券，何君堯形容「擔水入屋難，潑水出屋易」，直言較早前已表明反對派錢。至於派錢提振經濟，他認為只要開關讓內地客來港，令客人賓至如歸，不介意多花點錢，「賺錢就係要咁樣賺」。

他認為明年就不會派消費券，同時會擴闊稅基甚至調升稅率。對於世界各地都減稅，何說鬥便宜是沒有用的，香港要以服務為本，最終要看香港情況而不是人做我做。