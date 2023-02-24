兩會｜林建岳倡中央支持辦兩地論壇　劉業強冀打造「香港矽谷」

2023年全國兩會於3月4日、5日於北京召開。經民聯今日（24日）舉行記者會分享兩會提案。經民聯監事會主席兼全國政協常委林建岳表示，香港正處於疫後復甦、重振經濟，故建議中央支持兩地在港舉行大型論壇等活動，用好香港聯通內地與國際市場「雙接軌」優勢。另外，全國政協港區委員兼立法會議員劉業強建議將「北部都會區」打造成「香港矽谷」。



林建岳倡香港發展成亞洲醫療健康產業平台

林建岳建議國家支持香港舉辦恆常性國際健康論壇，將香港發展成亞洲醫療健康產業平台。他認為這不單可以助力內地醫療健康企業「走出去」，同時把海外先進技術「引進來」。他同時建議中央支援在北部都會區設立「大灣區智慧醫療研究基地」，作為智慧醫療產業、醫療診治、疾病預防、健康管理等研究基地等。

梁美芬建議建設大灣區一站式安老醫療系統，讓長者不用為了本港公營醫療服務而花時間和精力回港就醫。

吳永嘉倡促進傳統產業提升競爭力

劉業強建議將「北部都會區」打造成「香港矽谷」，創業和就業人士提供專屬通行證和便利通道等，以及協商完善兩地稅務安排，避免出現「雙重徵稅」的情況，吸引更多人才進駐，打造科研人才「搖籃」。人大代表兼立法會議員吳永嘉亦關注科研方面，建議國家完善共性技術服務平合建設，促進傳統產業提升競爭力，聚焦於解決傳統產業轉型升級遇到的共性技術難題等。

另外，政協委員陳亨利、胡劍江及杜家駒分別建議國家構建大灣區紡織研究機構、成立日本污水監察小組及推出高中生來港簽證等建議。

被問預計兩會會否討論海外律師參與《國安法》案件一事，全國人大港區代表梁美芬表示，人大釋法說明授權香港自行處理相關事宜，相信不會特別討論此議題。