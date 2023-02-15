2800名普通科門診確診者被診斷長新冠　持續咳嗽、呼吸困難或乏力

新冠肺炎疫情持續三年，香港有逾280萬人次曾染疫，俗稱「長新冠」的綜合後遺症值得關注。醫務衞生局局長盧寵茂今日（15日）書面回應立法會議員提問時指，據醫管局臨時數字，由去年8月15日至今年2月6日，有2,800名普通科門診病人被診斷出現長新冠，主要出現持續咳嗽、呼吸困難及乏力，私營醫療機構相關數字則未有統計。



▼2022年3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

盧寵茂表示，醫管局早前參考世衞對長新冠定義展開匯集及分析工作，據臨時數字，由去年8月15日至今年2月6日，共2,800名普通科門診病人被診斷有長新冠，主要出現持續咳嗽、呼吸困難及乏力，但有關數據匯集及分析工作仍在進行，現階段暫未能提供進一步數字。

他指出，政府未有統計涉及長新冠症狀向私營醫療機構的求診數據，因現時私營醫療機構大多未有將病人醫療紀錄上傳「醫健通」電子健康紀錄互通系統，令搜集有關數據有實際困難。

醫務衞生局局長盧寵茂。(資料圖片/張浩維攝)

港大、中大及理大7項長新冠研究獲研究基金撥款

他又說，由2020年4月起，醫務衞生局和醫療衞生研究基金合共批出5.56億元撥款，進行70項針對新冠病毒的醫學研究項目。當中有七項研究廣泛涵蓋長新冠相關題目的研究獲得撥款，分別由港大、中大及理大進行研究。

盧續稱，醫管局臨床團隊會繼續根據求診者的病徵，識別有否長新冠的後遺症或持續病徵，以提供適切治療、復康支援和健康建議，同時按臨床需要轉介他們接受其他康復服務,例如不同專科、專職醫療的復康服務和心理支援服務等。

香港不少人曾確診新冠肺炎，部份人出現長新冠徵狀。（資料圖片）

至於中醫診所方面，截至2023年1月底，中醫診所已為超過10萬名康復病人提供近44萬人次診療，政府會續留意需求調整調動資源。

▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼

