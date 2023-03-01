口罩令取消｜梁子超籲人多擠迫續戴口罩　孔繁毅：不建議學童長戴

政府今日（1日）全面撤銷口罩令，當局仍會透過行政措施要求進入醫療場所者須佩戴口罩。呼吸系統專科醫生梁子超呼籲，市民於人多擠逼的地方繼佩續戴口罩預防上呼吸道病毒，因為人口密度增加10倍，傳播風險則會加8倍，尤其是幼童，由於6歲以下兒童或完全未曾接觸流感病毒，對於流感病毒免疫水平相對低。



政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅則不建議學童長期佩戴口罩，否則只是將流感病毒爆發推遲。



呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

人口密度增加10倍 傳播風險會加8倍

梁子超今日出席香港電台節目《千禧年代》指出，在人多擠逼的地方佩戴口罩，對於預防上呼吸道病毒會有一定的幫助，雖然未必全面，但上呼吸道病毒的傳播風險與人口密度掛勾，人口密度增加10倍，傳播風險則會加8倍，人多擠逼地方少於一半人不佩戴口罩，保護作用會大打折扣。

梁子超說，流感於過去三年的香港接近消聲匿跡，6歲以下兒童或完全未曾接觸流感病毒，免疫水平相對低，「有個唔係太好嘅現象，今年我哋冇真正全面推廣6歲（以下）細路仔流感注射」。他表示，今年的流感疫苗接種率37%，與過往數年沒有分別，認為這個比率不足以全面保護兒童，呼籲家長為小朋友提供適應期，在人多聚集地方盡可能佩戴口罩，護己護人。

除低口罩只能靠本身免疫 免疫力隨時間衰減

他續指，口罩只能為作為局部保護。他說，新冠變種病毒Omicron傳播速度太快，隨著過去兩個月本港不斷放寬防疫措施之後，病毒自然流傳，已加強了群體免疫。但參考歐美及內地地區，口罩令放寬後，流感個案較容易上升。他說，無論新冠病毒或流感，除低口罩後只能靠自己本身免疫，但免疫力亦會隨著時間衰減，最重要盡快完成接種新冠及流感疫苗，加強防護。

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅。（資料圖片）

學童若沒感染上呼吸病 只是把爆發推遲

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅指，預計未來上呼吸道病毒會流行，學校或有輕微反強，但不建議學童長期佩戴口罩，因為學童在言語學習方面一定需要看見唇部動作，「咁都其實對個學童好，因為如果佢一路冇感染嘅話，只不過將所謂嘅爆發推遲，亦都只不過係將本身免疫系統、尤其對一些上呼吸病毒嘅免疫係唔足夠，反而有個好低嘅流行喺入面呢，對學習以致本身個免疫都係好。」

他建議長者、長期病患者、接種疫苗人士、以及未曾感染新冠肺炎等高風險人士，繼續於人多地方佩戴口罩，尤其是長者若未打齊針，重症風險自然較大。他相信，隨著氣溫回升、季節流感風險回落，上呼吸病毒流行會減退。孔繁毅又提及，疫情已經過去，政府自2020年1月起根據「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」提升至「緊急」程度已經沒有需要，可以取消。