外交部駐港公署促美政客　停止干預特區正常司法偽善政治表演

外交部駐港特派員公署和特區政府先後發聲明，猛烈批評「美國國會及行政當局中國委員會」主席及共同主席，促請制裁參與逮捕和起訴本港民主派初選47人案相關人士。外交部駐港公署發言人稱，對此表示強烈憤慨和堅決反對，並敦促有關政客立即停止干預特區正常司法的偽善政治表演。



特區政府的聲明亦指，強烈反對美國政客作出純為政治目的之言論，認為是發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，更可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。



美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、共和黨眾議員史密斯（Christopher H. Smith）及該會共同主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）周二（2月28日）發聲明，指香港民主派初選47人案相關人士被捕已兩年，而他們被捕和遭起訴只因在立法會選舉前組織了一次民意調查；聲明更指自此他們大多數人遭任意拘押，認為是侵犯了他們的正當程序權利。他們呼籲港府撤銷針對各人的指控，並形容各人是「民主的捍衞者」正接受審判

外交部駐港特派員公署今日（1日）則在網站發文作回應，發言人表示有關反中亂港分子借初選，捏造虛假民意，企圖奪取立法會控制權，進而迫使特區政府停擺，脅迫中央政府和特區政府。有關行為絕非民意調查，而是對香港特區憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港選舉制度的嚴重破壞，涉嫌違反《香港國安法》。

霸權本質被看清 有何資格對他人指手劃腳

發言人指，《香港國安法》實施以來，社會秩序恢復，法治原則彰顯，港人根據國際公約適用於香港的有關規定享有的權利自由得到充分保障。反觀美國國內人權狀況劣跡斑斑、種族歧視、貧富懸殊愈演愈烈、槍枝暴力、毒品泛濫亂象重重；在國際上粗暴干涉別國內政，濫施「單邊制裁」和「長臂管轄」，是名符其實的最麻煩製造國，更指其肆意踐踏國際法治的霸權本質早被世人看清，有何資格對他人指手劃腳？

發言人又指，相關人士的聲明肆意抹黑《香港國安法》美化開脫反中亂港分子，叫囂制裁香港特區政府相關官員；發言人強調，外部干預勢力動搖不了香港特區依法執法的堅定原則，動搖不了中方維護國家安全的堅定決心。發言人重申，特區執法司法機關嚴格依照法律、遵循法定程序秉公辦案，合理合法。

特區政府：不因政治理念提檢控

至於特區政府的聲明，則強調堅決反對「美國國會及行政當局中國委員會」負責人對涉及《香港國安法》案件的香港特區刑事司法程序發表的所謂聲明，並嚴厲譴責美國政客企圖向一直獨立和公正地秉行公義的律政司檢控人員施加所謂「制裁」。

發言人強調，律政司按《基本法》第六十三條主管刑事檢控工作，不受任何干涉，檢控人員嚴格按照行之已久的國際慣例履行職責，作出檢控決定時，只會根據適用法律以及可獲接納以充分支持提出法律程序的證據。案件不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。