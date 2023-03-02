訪澳門晤賀一誠　李家超：是適當時機推廣大灣區「一程多站」旅遊

行政長官李家超今日（2日）率領多名政府官員訪問澳門，是他上任後及全面通關後首次訪澳門。他與澳門特首賀一誠會面時指，隨着港澳全面通關，現在是最適當的時機深化兩地旅遊合作，推廣大灣區「一程多站」旅遊。



訪問澳門的特區政府代表團成員還包括政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、運輸及物流局局長林世雄和行政長官辦公室主任葉文娟。他們一行今早經港珠澳大橋抵達澳門，先考察當地最新的旅遊及會議展覽設施，了解澳門在推廣旅遊文化的最新發展。

李家超：是時候推廣大灣區「一程多站」旅遊

其後，李家超與澳門特區行政長官賀一誠會面，雙方就推展港澳合作、攜手推進粵港澳大灣區高質量發展作深入交流。李家超在會面中表示，隨着香港與澳門全面通關，現在是最適當的時機深化兩地旅遊合作，推廣大灣區「一程多站」旅遊，共同為國家《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》中「共建世界級休閒灣區」的目標作出貢獻。

李家超指出，港珠澳大橋開通以來，開闢了香港與澳門和珠江西岸的陸路交通往來，把粵港澳三地的距離拉近。香港一直大力支持港珠澳大橋跨境交通安排和措施，除滿足粵港澳三地居民、旅客及業界的交通需求外，亦讓大橋發揮最大的經濟和運輸效益，促進三地之間的經貿及人文交流。

之後，李家超一行出席賀一誠所設的午宴，下午返回香港。李家超在社交網站發文，指全面通關後，香港會更積極及主動投入大灣區建設，他正實現訪問大灣區香港以外所有十個城市的計劃。繼上周分別到廣州和深圳後，今天訪問澳門。

攜手打造大灣區旅遊品牌 拓展港澳「聯線同遊」

他又指，他和團隊從中環乘車經港珠澳大橋赴澳門，往返車程均不到一個小時，過關暢順。他強調，香港和澳門更一直協同發展、互利共贏，在粵港澳大灣區戰略下，香港會加強與區內城市包括澳門的聯繫，攜手打造區域及國際市場的大灣區旅遊品牌，並拓展港澳「聯線同遊」市場；亦會研究以共同主題舉辦和推展大型活動，展示大灣區內獨有的藝術和文化特色。

上月25日，賀一誠率領澳門政府代表團訪港，李家超在禮賓府與賀一誠等會面。