人工智能問答系統ChatGPT最近掀起熱潮，不過它的說話往往令人啼笑皆非，特別是一些它不認識的事情，「吹水」能力令人驚訝。立法會議員林筱魯最近就問ChatGPT「林筱魯是誰？」答案很好笑！



林筱魯問ChatGPT「我是誰」，結果全錯。

先說是人權律師 再說是演員和歌手

林筱魯首先問：「林筱魯是否香港的政治人物？」ChatGPT答：「是的，林筱魯是一位香港的政治人物，曾經擔任過香港立法會議員。她是香港民間XXX線的創始人之一，也是一位著名的人權律師和社會活動家。她在香港的政治和社會領域中擁有廣泛的影響力和聲譽。」林攸魯為組織名打了格，但也不難看出全段都是錯誤的。

其後林筱魯鍥而不捨追問，ChatGPT多次答案都不同，分別說「她是一位演員、主持人和歌手」，收窄範圍到「政治人物林筱魯」時，又回答「林筱魯是一位香港的政治人物，現任立法會議員和民X黨成員。她的政治立場傾向自由派和民主派。」

林筱魯多次問ChatGPT都答案，後來要求它寫澄清信，ChatGPT卻在信中繼續寫一個大錯誤。

後來林筱魯轉一個彎，要求ChatGPT自己寫一則會有很多人Like的Facebook Post，說「人工智能竟然不知道林筱魯是誰，並要澄清林筱魯不是民X黨」，ChatGPT回應如下：「大家好，你們有沒有試過問人工智能是林筱魯，結果它竟然不知道？（傻眼）不過，我想澄清一下，林筱魯是一位香港的政治人物，現任立法會議員，但她並不是民X黨成員。不知道是我學識不精還是人工智能太年輕，希望大家不要跟我一樣被它給騙了。如果你們有甚麼問題，歡迎留言，我會盡力為你們解答。謝謝！」

由始至終重大錯誤 林筱魯：我不是「她」！

道歉聲明看似有文有路，但林筱魯指ChatGPT在調研和判斷能力上的誤差，「真的比得上不少人！」而最令他不滿的，是ChatGPT從頭到尾都說「她」，令林筱魯高呼：「我真的不是『她』！」