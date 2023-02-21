容海恩：「1823」融合ChatGPT應用？　政府冀智慧政策不少於100個

立法會促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會今午（21日）召開會議，提到大灣區內的創新及科技發展。委員會主席容海恩擔心香港人工智能應用落後於人，詢問當局有何發展計劃：「將『1823』變咗做ChatGPT，可以答到你問題，連一啲法律嘅文件、合約都可以做得到嘅技術？」



創新科技及工業局副局長張曼莉強調，香港的人工智能研發其過人之處，不過她承認以往技術落地、商品化的成果較少。署理政府資訊科技總監黃志光補充指，當局已展開有關「電子政府」的審計，希望未來部門有不少於100個智慧政府的政策。



容海恩於會上提到近日社會熱議人工智能聊天機械人ChatGPT，指這些科技推出市場時，已研發了6、7年時間，擔心香港要追進度時，會否「拍馬都追唔上」。她又關注政府查詢熱線「1823」可否應用更多人工智能，包括變成ChatGPT，回答市民問題，甚至協助撰寫法律文件及合約等。

張曼莉強調，香港在人工智能科技發展多年且頗有優勢，如本地大學研發的人面辨識系統等。她認為以往的科研欠缺「成果轉化」一環，而這也是港府未來會加強發展的一部份。

署理政府資訊科技總監黃志光（立法會直播截圖）

黃志光補充指，當局已開展「電子政府」的審計工作，由政策局及部門審視未來推動項目時，如何應用更多數據分析、人工智能、區塊鏈等技術。他希望未來部門有不少於100個智慧政府的政策。

陳穎欣。（歐嘉樂攝）

陳穎欣憂拆河套方艙造浪費 倡改用為臨床試驗用途

位於河套的港深創新及科技園發展亦受到議員關注。張曼莉表示，第一批次8座大樓的港深河套區的科技創新合作區會分階段落成，其中3座預計可於2024年底啟用。她又透露，香港科學園深圳分園可於今年上半年啟用。

不過工聯會陳穎欣擔心清拆位於河套區的方艙醫院會造成浪費，建議當局可供國藥企業作臨床試驗用途。張曼莉回應指，會以「新香港速度」加速河套建設，亦會參考內地、海外產業園營運方式，但而臨床醫療試驗有相應配套標準，相信方艙醫院未必適用。