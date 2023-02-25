謝偉銓玩ChatGPT：佢真係估到我諗乜！｜政壇諸事町

最近流行用AI對答工具ChatGPT，有時候AI會出現似是而非的答案，令人啼笑皆非，但有時又答得精準，準確度之高就連大學者紛紛禁用。



立法會建築、測量、規劃和園境界議員謝偉銓，最近就問了AI兩個問題，大呼「真係估到我諗乜！」



謝偉銓試玩ChatGPT，問了AI兩條問題。（資料圖片）

謝偉銓用的是近期流行的「Poe」 APP。目前只可以在Apple Store下載，整合了幾個人工智能對答工具，當中就包括由OpenAI開發的ChatGPT。

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他說，因為見到時興玩AI Chatbot，甚至有人請AI幫手做功課，「咁得意我都試下玩先」，於是問了AI兩個問題。

問如何加深香港與前海合作

問題當然是很正經的，都是他關心的業界工作。第一條是「如何加深前海與香港之間的合作？」AI提出了4大方向，包括加強政策對接、提高人才流動性、加強經濟合作，以及加強文化交流。

第二條問題是「建議舉辦甚麼活動促進兩地建築、測量、規劃和園境專業人才合作？」AI亦列出4個方向，分別是舉辦專業交流會議、實踐合作項目、人才培訓交流，以及設立合作平台。

對於AI的建議，謝偉銓大呼「原來AI同我哋諗嘅方向非常接近」。他說：「有咁好嘅想法，當然要馬上行動。」至於有甚麼活動，就要留意他的公布。