立法會照顧者報告：23萬人需要家人長期照顧　以老護老不罕見

香港人口老化，長者和傷殘人士等需要受到照顧的人士愈來愈多，照顧者的情況亦受到關注。



立法會近日發表有闗照顧者的報告，提到本港有23萬人需要家人長期照顧，當中很多照顧者要兼顧工作，亦有不少「以老護老」的情況。報告參考澳洲為例子，給予照顧者明確的定義，再提供適切的經濟和各方面的支援，以及按他們的需要提供服務。



統計顯示，以老護老的情況並不罕見。(資料圖片/高仲明攝)

40%年長長期受照顧者 是由家人親友照顧

立法會報告引用政府統計處《2021年人口普查主題性報告：長者》，指2021年全港有22.6萬名較年長的受照顧者，長期由配偶、子女、女婿、媳婦等家人擔任主要照顧者。

統計數據顯示，約有40%年長受照顧者是由65歲及以上的家人親友擔任唯一或主要照顧者，這些受照顧者包括殘疾人士和長期病患者，而照顧者之中約有三份之二是女性，正在就業的比例亦高於三份之一。

安老服務欠缺長遠規劃 照顧者受壓力大

目前政府已經提供多項支援，例如提高低收入家庭的照顧者每月津貼至3,000元，又設有暫託服務等。而持份者主要要求政府以「照顧者為本」制定政策，將照顧者視為「重點服務對象」。不過，本港安老服務欠缺長遠規劃，輪候護理服務時間可能數以年計，令照顧者長期受到壓力。

資料來源：政府統計處及立法會秘書處。

立法會報告參考了澳洲《照顧者認證法案》，為照顧者定下「法律定義」，並圍繞照顧者推出支援措施，包括經濟支援、輔導平台、綜合支援服務、居家護理方案以及暫託服務等，又提到為有全職工作的照顧者提供每年10天的有薪事假，讓他們有更有彈性和平衡。

設立法律定義 提供以人為本的便捷支援

報告提出應參考澳洲，定下「法定照顧者」並持續關注他們的福祉，並為個別照顧者提供一站式服務途徑，以解決服務分散、供求錯配等問題。制訂政策時應以人為本，讓照顧者更容易獲得經濟和實際支援，亦協助他們把握生活其他方面的機會，例如就業和教育。