晚期病患照顧者遭職場歧視　疫情期間承受額外壓力

過去數年，香港在新冠病毒病的影響下，很多社區支援及暫託服務都因為疫情而暫停或推遲。照顧者有時更需要與被照顧者分隔，加劇了照顧的困難，照顧者在家中照顧晚期病患者的壓力更鮮為人知。



為了找出香港晚期疾病患者的照顧者壓力高危因素、調查照顧者壓力、被照顧者的疾病和僱主支持之間的關係，以及探索就業和非就業的照顧者在壓力類型上有否不同，明愛專上學院健康科學院以問卷調查及深入訪談，進行了「晚期疾病患者的家屬照顧者」研究。該研究項目獲平等機會委員會「平等機會研究項目資助計劃」撥款資助。



文：平等機會委員會主席朱敏健



左起：明愛專上學院健康科學院實務副教授、護理學榮譽學士學位（學術）課程主任賴芷君博士、平機會行政總監（營運）朱崇文博士、平機會署理主管（政策、研究及培訓）徐妤婷女士在新聞發布會講述研究的結果。（平機會圖片）

過去數年，香港在新冠病毒病的影響下，很多社區支援及暫託服務都因為疫情而暫停或推遲。照顧者有時更需要與被照顧者分隔，加劇了照顧的困難，照顧者在家中照顧晚期病患者的壓力更鮮為人知。

為了找出香港晚期疾病患者的照顧者壓力高危因素、調查照顧者壓力、被照顧者的疾病和僱主支持之間的關係，以及探索就業和非就業的照顧者在壓力類型上有否不同，明愛專上學院健康科學院以問卷調查及深入訪談，進行了「晚期疾病患者的家屬照顧者」研究。該研究項目獲平等機會委員會「平等機會研究項目資助計劃」撥款資助。

研究於2021年2月至9月期間進行，共有409名符合條件的受訪者參與研究，均為晚期疾病患者的照顧者。在這項研究中，在職人士（205名）和非就業的照顧者（204名）各佔約一半。在職照顧者中，超過七成為僱員，其中62%在照顧責任以外每週工作超過40小時。

調查結果顯示，七成照顧者為女性。時數方面，受訪者平均花在受照顧者身上的時間為每週40.6小時，中位數為每週 21小時。照顧晚期癌症患者，比照顧退化性疾病、末期器官衰竭和其他疾病患者的護理時間更長。非在職照顧者比在職的照顧者花更多時間照料病患家人。此外，照顧者的壓力水平與受訪者花在照顧患病家人的時間呈正向關係，即照顧患病家人時間越長，壓力越大。六成半受訪者表示在2019冠狀病毒病疫情期間承受額外的壓力。

研究結果顯示，接近八成在職受訪者因為要照顧患病家人而感到額外壓力，其中超過三分之一（36.9%）認為在職場因需要照顧患病家人而遭歧視的情況普遍。（資料圖片/夏家朗攝）

職場方面，研究結果顯示，接近八成在職受訪者因為要照顧患病家人而感到額外壓力，其中超過三分之一（36.9%）認為在職場因需要照顧患病家人而遭歧視的情況普遍。大多數在職受訪者反映在其職場上沒有任何對照顧者友好政策及措施。照顧者經常面對的障礙及困難包括日常護理和與病者出行。受訪者建議可以改善實質支援、休假安排和科技的應用。

根據研究的主要結果，研究團隊建議政府應為僱主制定指引，讓僱主建立照顧者友善工作間，政府亦應以身作則，率先制定照顧者友善工作間政策。此外，研究團隊亦建議政府或非政府機構開發綜合網站或應用程式，為照顧者提供可用服務的可靠平台。

照顧者要長時間照顧患病家人，其壓力之大，不足為外人道，香港近年發生的多宗倫常慘劇亦是因為照顧者壓力爆煲所致。雖然近年社會更為關注照顧者面對的困難，應如何支援照顧者的討論亦變得熾熱，然而在服務不足且零碎的情況下，照顧者得到的支援仍是微不足道。企業的家庭友善政策有待改善，照顧者在職場被歧視的情況，亦相當普遍。

平機會一直提出需要制定全面政策支援照顧者，更認為政府應大幅加強暫顧服務及其他支援服務，為照顧者提供喘息空間。香港正步入復常之路，我希望照顧者的壓力能有所舒緩，更期望他們的生活能比疫情前過得更好。

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