港日同踏入高齡社會　失智症續升　日劇作冀港觀眾感受照顧者無奈

統計處早前公布，2022年中香港長者比例超過兩成，正式成為超高齡社會，估計2037年將達到約258萬人，即每10人中便有3名長者。隨著人口老化，反映高齡疾病比率也隨之增加，當中包括失智症，有機構推算至2039年，會有逾30萬長者患上此症。



高齡現象並非本港獨有，日本社會也面對同一境況，日本劇作家谷野九郎將一齣講述照顧者、被照顧者與支援者之間點滴的新劇作帶來香港上演，讓香港觀眾一同感受他們的無奈與關懷的重要性。



失智症影響的不單是患者本身，照顧者同樣承受著壓力。香港是傳統的華人社會，照顧長者的責任通常落在家庭成員身上，造成沉重負擔，加上社會對照顧長者的支援供不應求、脫節，故不時發生倫常慘劇，一幕幕照顧者的悲歌在社區內默默上演。



老婦角色由80歲的日本演員百元夏畫演繹。谷野九郎形容，百元夏畫是位很具魅力很可愛的演員，更稱不應抹殺老人發揮潛能的可能。

照顧者悲歌台上活現

聞名歐洲的谷野九郎，是編劇、導演，同時是劇團總監。2019年曾為香港帶來參與式劇場《母親》，當時該劇焦點是四位與谷野已有合作默契的侏儒演員。今次再次應香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金合辦的「無限亮」計劃邀請，帶來的新劇作《微笑の堡壘》。

谷野九郎曾經是一位精神科醫生，因而產生對對「失智症」的一些思考，並寫成劇作。

《微笑の堡壘》講述關西臨海小鎮的一名中年孤身漁夫，生活日常就是打魚後回到部屋，與手足煮飯吃飯、消閒一回便大覺一睡至天明，再重新過一天。一天，隔壁搬來一對母子，老婦還要患上失智症，兩家人因失智症老婦而慢慢連繫起來。

谷野九郎坦言，劇中失智症老婦是觸動整劇情感的「觸發點」：「新搬來的一家，雖有血緣，卻疏離如陌；漁夫與那家沒有血緣，卻親如家人。」漁夫感受到隔壁兒子作為照顧者的沮喪，逐漸多一句問候、多一點關懷，成為照顧者的一個喘息空間。

《微笑の堡壘》是一個關於兩家人因失智症老婦而慢慢連繫起來的故事。

谷野又透露，失智症母親的原型，其實就是自己的婆婆。谷野婆婆患上失智症逾十年，晚年一直在安老院度日，去年年尾不幸撒手人寰：「這次構思劇本時，不時將她生前的經歷化成橋段，很多對白也不其然的，直接用上婆婆生前的真實對話。某程度上，劇中的母子關係也側影著我媽媽與婆婆的關係。」

精神科醫生角度 失智患者的幸福時光

谷野能夠細膩地觀察並刻劃出媽媽與婆婆的相處點滴，再化為人生哲思，與其精神科執業醫生的背景不無關係，訪問中，他聊起對「失智症」的一些思考：「精神科醫生的生涯，讓我發覺人類是複雜、難以理解的生物。在寫劇本的過程中，我有過一刻迷思，就是『失智症』是否一個疾病呢？在世人認為的『認知障礙』的世界中，所看到、所感受到的不同，是否就代表『有病』呢？」谷野九郎特別強調，在此劇中，母親得上失智症，可能於家人是悲劇，但也不能否認，此狀態的她也享受過幸福的時光。

日本安老政策及醫藥研發陸續出台

大眾似乎難以理解照顧者現實生活的困境和無力感，本港曾有立法會議員建議政府加強社區對照顧者的宣傳，建立良好的社區互助網絡，又呼籲大眾面對照顧者或被照顧者也要帶著同理心，適時幫助他們。曾經是醫生的谷野九郎，分享了日本當下的現實：2025年，日本將有逾700萬高齡人口。事實上，日本政府及社會早已意識此趨勢，安老政策及相關醫藥的研發一直密鑼緊鼓出台；醫護人手及設施亦不斷增加：「但終有一日，高齡人口會高於可支援的人口，那時候社會該怎辦？有時候要改變的不只是政策，而是每一個人的意識。」谷野澄清，他並沒有為了改變社會個人意識而刻意找高齡演員演失智症患者，只是剛好欲有所為而已：「個人意識該否改變，只能取決個人」。

谷野九郎明言，希望觀眾同時留意劇場中的細小生活空間，以及其他非常謐靜的空間：「此劇多處留白，空間謐靜無聲，這些無聲的空間同時滲透著不同角色的感想變化，我期望觀眾可感同身受，心念與之呼應。」

有關《微笑の堡壘》詳情可瀏覽「無限亮計劃」網頁：https://www.nolimits.hk/zh-hant/。

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