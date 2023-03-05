兩會｜李克強指「港澳台工作新進展」　劉兆佳：做好維護國安

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析總理李克強任內最後一份政府工作報告涉港部分，指報告所指的過去五年港澳台工作進得新進展，是因為《香港國安法》等措施已落實，「一國兩制」已有堅實基礎。



他強調，今年政府工作報告涉港部分除強調發展香港經濟，同時也蘊含了不能忽略做好維護國家安全工作的重要指示。



劉兆佳：社會回穩毋須大篇幅講香港

全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，當中提到過去五年「港澳台工作取得新進展」，所指的是經撥亂反正後，香港社會回復穩定、「一國兩制」已經成為中央長期堅持的國策，「一國兩制」的基本條件已經打好基礎。他指，透過包括已經制定《香港國安法》、完成香港選舉制度的改革，基本上已實現了愛國者治港。

他強調，雖然涉港篇幅不多，但李克強重申了中央對方的大政方針，接下來要看大家如何落實。其中，搞好經濟必然是重點所在，中央政府支持香港的措施相信亦會持續，但也毋須在政府工作報告中多談。

做好維護國安 培訓治港人才

不過，劉兆佳指，綜觀李克強在短短篇幅中不止一次提及「愛國者治港」，加上過去幾年的發展，顯示做好維護國家安全工作仍是香港頭號要務，其中包括如何應對外國勢力，尤其美國的干預尤其重要。

另一個涉及國家安全的議題則是如何團結、壯大和提升愛國者的管治能力，要在教育、人才培訓方面，確保有源源不絕的愛國人才加入香港的管治工作，才能達至長治久安局面。

不過，他承認相關工作仍相當艱苦，因為過去愛國人才培訓不斷受打壓，有優秀人才亦由於沒有好的政治事業階梯，因此吸引力有限。前年修改選舉制度後，雖落實「愛國者治港」，目前最迫切的是如何將這批愛國者凝聚起來，擴大他們的群眾基礎，提升其治理經驗和水平。