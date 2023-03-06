兩會｜中央領導周三見港澳政協　消息：韓正、丁薛祥或出席

港澳地區全國政協委員聯組會星期三（8日）上午九時，會在全國政協禮堂舉行，預料有黨和國家領導人參加，與港澳委員會晤。有港區政協委員稱收到消息，已「退常」的中央港澳領導小組組長韓正或出席；另一港區政協則指，政治局常委中排名第六的丁薛祥有可能現身。



不過，他們均稱會面最終安排待落實，一切仍有變數。



由於韓正不在二十屆中央委員會名單，卸任政治局常委，意味主管港澳工作的中央班子換班，因此周三當日由哪位中央領導接見港澳政協，代表可能接手主理港澳事務，因而備受關注。

不過，5年前兩會換屆，十九屆中共中央政治局常委、中紀委書記趙樂際參與港澳政協聯組會，但往後4年則均由主管港澳事務的國務院常務副總理韓正參與有關活動。

有政協指，領導人換屆年與政協委員見面時，為避免掌管港澳事務官員人選過早曝光，可能改由其他官員參與會面，正如5年前先由趙樂際出席港澳政協聯組會。

丁薛祥熟悉香港事務 獲習近平信任

至於現時政治局常委排名第六的丁薛祥，2007年升任上海市委常委、秘書長，輔佐時任上海市委書記習近平。2017年晉升政治局委員、中央書記處書記，繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。一般預料也將在本屆兩會後，擔任國務院常務副總理一職。若果丁薛祥周三現身，意味他極可能成為港澳事務負責人。

全國港澳研究會顧問劉兆佳曾在《香港01》分析指，去年習近平率團訪港，丁薛祥陪伴在側，而丁非常熟稔香港事務。他又指，管理香港事務需具備豐富行政經驗，且擁有集合動用各部會首長的權力，而丁薛祥行政手腕極佳，又深獲習近平信任，認為丁薛祥獲委重任的呼聲極高。