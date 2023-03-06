兩會｜鄭雁雄：牢記「港獨」是死路　「攬炒」是絕路

十四屆全國人大一次會議香港代表團3月5日舉行全體會議，審議政府工作報告。全國人大代表、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄與會時表示，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」的最高原則、根本宗旨、根本底線，牢記「港獨」是死路、「攬炒」是絕路、迷信西方是邪路、政治尋租是歧路、反共反中是自絕出路。要堅定地根除「亂」的根源，鞏固「治」的局面，激發「興」的動能，引「歸」的民心。



他強調，香港工作是「國之大者」，中聯辦將全面貫徹全國「兩會」精神，全力做好各項工作。



鄭雁雄向港區全國人大代表指要牢記「港獨」是死路 （中聯辦網頁圖片）

港區全國人大代表團團長馬逢國在昨日的代表團會議後，透過視頻接受訪問時透露鄭雁雄有份出席會議。中聯辦稍後發稿詳細交代鄭雁雄發言，指香港從由亂到治走向由治及興，是深刻領悟「兩個確立」決定性意義的最好現場教育。中聯辦在香港一線，親眼目睹、親身感受這一歷史巨變，更加珍惜「一國兩制」。

鄭雁雄：中國式現代化為港提供雙動力

鄭雁雄認為，中國式現代化為香港帶來重大機遇。在中國式現代化這樣的模式迭代、文明形態創新大格局中，香港大有可為、風光無限。香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力，「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢有利開放雙聯通，人民幣國際化離岸中心能夠助推金融雙流通，「一國兩制」成功實踐為實現祖國完全統一和構建人類命運共同體作出雙貢獻。

鄭雁雄認為，必須發揮好香港獨特地位和優勢。一是發揮好「一國兩制」重大優勢。 「一國愈堅固，兩制愈精彩」。二是發揮好法治香港重大優勢。香港國安法實施以來，取得了良好的政治、法律和社會效果。必須堅定支持香港保持普通法制度，保持與發達國家法治體系、市場體系相銜接。三是發揮好文化多元重大優勢。文化包容最有利於聚集世界人才和吸引投資者、消費者、創造者的眼光，必須堅定支持香港走國際化道路。

鄭雁雄認為，抓住新階段關鍵期的重要機遇，香港再也不能搞錯方向、搞亂自己了。他又指與會者完全贊同政府工作報告。五年來，在習近平總書記、黨中央英明領導下，中央政府積極有為，各項事業邁開新步伐、開創新局面。