兩會｜晉身人大主席團等同接任常委？　李慧琼：無必然關係

撰文：文維廣
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民建聯主席李慧琼由政協「轉跑道」任港區人大代表，作為「新丁」的她在昨日（4日）的十四屆全國人大一次會議預備會議獲選為主席團成員。被視為是接替卸任的譚耀宗出任人大常委的訊號。她今日（5日）回應時表示，目前仍未處理人大常委選舉議程，強調主席團成員與當人大常委無必然關係。

李慧琼透過視頻接受訪問，談到作為「新丁」即入選人大主席團感受時說，今年以港區全國人大代表身份參與兩會，較過去更緊張、更期待、更戰戰兢兢，因為人大與政協角色有很大差異，人大作為國家最高權力機構，有投票權也有提案權，而政協則是參政議政。

她指，入選人大主席團，正在學習處理會議總體安排，形容是很好的學習機會，有助了解國家制訂政策和預算的過程，期望日後回港再分享。

被問及作為人大主席團成員是否等同她將接替譚耀宗出任人大常委、她未來幾天會如何向其他人大代表拉票？李慧琼回應指，人大主席團成員與擔任人大常委，並無必然關係，目前人大會議議程尚未處理選舉常委的問題，現時只是以主席團身份處理大會工作安排，強調國家有很嚴謹體制，很多程序，她感謝大家對她的關心。

另外，李慧琼也回應總埋李克強的政府工作報告，認為把經濟增長訂於百分之五是實事求是的目標，她有信心國家不單可以達標，更認為有超標的可能。

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