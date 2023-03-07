聯合國委員會發表香港人權審議結論　港府狠批失實誤導

港府於今日（3月6日）晚上表示，對於聯合國經濟、社會與文化權利委員會就香港特區根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》所提交第四次報告發表的審議結論，批評對方無視特區政府代表團早前所作的說明和澄清，偏聽偏信部份不實信息和歪曲報導，罔顧事實，以偏概全，在有關所謂結論中一面倒妄議香港人權狀況，甚而將審議工作政治化。



委員會就香港特區提交的第四次報告在上月15日及16日在瑞士日內瓦舉行會議。港府指出，代表團當時本着開放、尊重、合作和負責任的態度與委員會對話，並積極回應提問，同時澄清其對香港人權狀況的誤解，惟委員會於今日發表審議結論，執意就香港多方面情況作出失實、偏頗和誤導的內容，特區政府對此表示強烈不滿和堅決拒絕。

港府發言人重申，《香港國安法》實施後，香港居民繼續享有各項權利與自由，包括審議結論中提到的組織職工會的權利和自由、學術自由、藝術自由，以及享有文化和科學等方面的權利，亦不會影響香港居民正當行使表達自由。港府同時強烈反對委員會毫無理據地抹黑其在2019年期間的執法行動，強調《香港國安法》的實施令香港恢復穩定，重回發展的正軌。

對於委員會指本港職工會權利倒退，發言人強調，2019至2022年已登記職工會數目的顯著增幅，足以清楚證明香港的職工會權利絲毫無損，亦從不受動搖。港府亦反駁委員會指政府放寬抗疫措施對醫療系統造成影響的不實內容，強調特區政府以科學為本、準確抗疫、循序漸進精準調整抗疫措施，先後銷抵抵港人士酒店檢疫及核酸檢測要求、撤銷「疫苗通行證」，並在本月1日全面撤銷口罩令，香港的新冠粗死亡率實際上較不少西方發達經濟體為低。