兩會｜陳帆：簡約公屋做得好可助市民離開劣境　倡灣區試智慧養老

今年兩會適逢換屆之年，港區人大代表新丁、前運輸及房屋局局長陳帆形容感覺好像學生第一天上課，有些緊張及興奮，直指即場閱讀政府工作報告要落很多工夫。



作為前朝官員，他格外關心簡約公屋進程，直言：「只要簡約公屋起得快、做得好，可協助不適切居所市民離開惡劣環境。」另外，他亦推動「樂齡科技」應用，建議在大灣區內以先行、先試方式推行「智慧養老」，令長者生活更有尊嚴。



港區全國人大代表陳帆（中間）在機場集合，前往北京參與「兩會」。（資料圖片/張浩維攝）

陳帆表示，因應新崗位做資料蒐集，學習《憲法》和人大代表機制、了解內地官方報告的措辭，更要在短時間內消化較機密的資訊和文件，形容要向其他連任的人大代表「問功課」。他亦坦言在人大這條新跑道，要更具有國家觀、大局觀，但強調不改他多年任公僕服務市民的使命感。

提到現屆政府推動簡約公屋以助解決房屋問題，曾任運輸及房屋局局長的陳帆認為，只要簡約公屋起得快、做得好，可協助不適切居所市民離開惡劣環境。他又指，不論任何類任的房屋，只要能紓緩實際困難都值得支持，但他提醒建造速度、質量和安排上都要讓人稱心滿意。

指樂齡科技可改善長者生活

另外，他在人大會議上提出在大灣區內以先行、先試的方式推行「智慧養老」，他慨嘆有時長者在被照顧的過程間，容易感到沒有尊嚴，認為若增加科技應用在扶抱、洗澡等，他們或可以獨立生活。

陳帆坦言，護老屬於厭惡性行業，護理員大多感到很大壓力，並非人人鍾意做，又稱輸入外勞亦非容易，「人哋離鄉別井，有得揀都唔會做呢行」，認為只要應用更多樂齡科技，減省人手更可改善長者生活，且研發、生產亦為香港新增產業。

全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文（中國政協網）

高永文指港澳可助中醫藥產業發展

全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文在會上發言指，香港和澳門是自由貿易港，中醫藥科研和貿易發達，在國際市場開拓等方面處於領先地位，港澳可發揮所長，服務國家所需。高永文認為，國家將中醫藥發展上升為國家戰略，中醫藥面臨千載難逢的機遇，他建議發揮港澳地區中醫藥科研實力，推動內地各省市與港澳地區建立中醫藥科研交流與協助機制，加強中醫藥醫療合作、教育互惠、科技交流和產業協作，深入推進中醫藥綜合改革示範區和粵港澳大灣區中醫藥高地建設。