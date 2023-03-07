兩會｜政治局常委趙樂際見港區人大　提出三點希望、四個「帶頭」

港區全國人大代表團今日（7日）早上在北京人民大會堂香港廳，獲政治局常委、人大會議主席團常務主席趙樂際、港澳辦主任夏寶龍、人大常委會副秘書長劉俊臣、 中聯辦主任鄭雁雄及基本法委員會主任沈春耀等人接見。



趙樂際於會上向港區人大代表提出三點希望，分別為守正創新、團結奮進、拼搏自強；及四個「帶頭」，包括帶頭宣傳二十大精神、帶頭堅決維護國安、帶頭支持特區政府施政、和帶頭積極對接國家發展戰略等。另外，趙樂際亦肯定港府過去工作，高度評價，形容是「國家的亮點」。



港區全國人大代表團香港全國人大代表團團長馬逢國（中）、代表團新聞發言人陳勇（右）、人大代表朱葉玉如（左），向傳媒報告與趙樂際會面的內容。（直播截圖）

港區全國人大代表團與政治局常委、人大會議主席團常務主席趙樂際會面後，於今午（7日）召開線上記者會分享會面內容。

港區全國人大代表團新聞發言人陳勇表示，上午見面會出席人士還包括港澳辦主任夏寶龍、人大常委會副秘書長劉俊臣、 中聯辦主任鄭雁雄及基本法委員會主任沈春耀等，會面約一小時。

趙樂際肯定港府施政 形容是國家亮點

香港全國人大代表團團長馬逢國表示，今早趙樂際、沈春耀等領導人聆聽了6位港區人大代表發言。馬逢國引述趙樂際指，恭喜各人大代表當選，認為新一屆人大代表均是愛國愛港中堅力量。馬逢國指，趙樂際讚揚發言的港區人大代表意見良好，將代為轉告。陳勇透露，趙樂際十分高興可以與港區人大代表會面。趙在會上概括了中共過去的重要工作，他對香港「求穩定、求發展」的思想給予肯定。

提到香港情況，趙樂際指香港過去幾年困難重重，香港由亂到治、由治及興，中央考慮香港問題從來是國家戰略高度、以香港長期繁榮穩定為基礎。趙樂際在會上肯定了港府的施政，形容是國家的亮點。趙又認為，未來5年是港發展的關鍵時刻，要實現中華民族偉大復興中，發揮香港獨特優勢。

趙樂際對香港提出三點希望，分別為守正創新、拼搏自強、團結奮進。他又向港區代表提出四個「帶頭」，希望人大代表深入了解中共治理方針，積極帶頭宣傳二十大精神；將中央聲音帶到香港，提高國家意識等，更重要的是要帶頭維護國家安全，反對一切破壞「一國兩制」大局的行為、帶頭支持港府的新施政、新作風，達到良政善施。

港區全國人大人代表團副團長吳秋北（左）、人大代表李慧琼（中）分享與趙樂際會面內容。

陳勇：下午會議或涉及港澳辦升格擴權議題

被問到具體該如何守政創新，馬逢國指個人理解是香港要堅守「一國兩制」，保持初心，同時用創新方法破解現有的困難及深層次矛盾。

至於趙樂際提醒香港要提高國家意識，陳勇認為現時國際形勢變化大，更引述趙樂際所說香港要繼續匯聚國外、內愛國力量。

被問到由趙樂際會面人港區人大代表，是否意味他將是否主管港澳事務的領導人，陳勇表示，趙樂際僅其中一個常委，中央一直對香港都十分關心，不論哪一位常委負責香港事務，中央都一如既往重視香港。馬逢國指不敢下判斷，中央領導人仍需經選舉產生，過幾天才知道。李慧琼重申，自己從來不猜測人事安排，形容「唔好咁心急」。至於有傳港澳辦可能升格擴權，陳勇表示下午會議或會談及相關議題。