立場新聞案｜指律政司與法官合謀削弱司法信心　鍾：作者同情法官

《立場新聞》被指有17篇文章涉煽動案續審，控方今(7日)就一篇區家麟所寫的評論文章盤問前總編輯鍾沛權，指文章提到律政司與法官合謀，整個司法程序都是一場「爛戲」。控方指自2019年起，法官長時間受不同陣營攻擊，市民對司法信心動搖，文章的不實指控，會削弱市民對司法的信心。鍾反駁稱若政府不讓人反映或討論不實的指控，反會令指控發酵，更影響公眾對司法的信心。鍾又認為，文中作者其實是同情法官，其意思是：若法律有問題，無論法官有多公正，也只能依法律做事，無可避免要參演這場「爛戲」。案件周四（9日）續。



控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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控方：作者寫法令人覺國安法能無限擴權

主控官伍淑娟就17篇文章之一、由區家麟撰寫的《穿官袍戴假髮演一台爛戲》作出盤問。伍指文中提及《港區國安法》條文中多次出現「等」、「其他」的寫法，質疑條文寬闊，罪行幾乎「無所不包」，等同讓容許律政司橫行。但其實「等」及「其他」的寫法，亦見於香港其他法例，且《國安法》使用亦有限制，如有些權限只許警方在執行《國安法》時才能行駛，或在涉及顛覆國家安全等情況，綜觀全文，不會覺《國安法》「無所不包」。但作者的寫法令人覺得無限擴權。

鍾說當時確有人有此憂慮

鍾又說，印象中當時有不少人有同樣憂慮，質疑控方在此次審訊中，欲透過對文章逐句挑剔，想為香港未來寫評論文章形成紅線，或定一套前所未有的框架，自言對此感擔憂。

《立場新聞》前總編輯鍾沛權。(資料圖片)

作者想點出控方檢控有雙重標準

伍又稱，文章中提及律政司「告或不告，從不主動解釋」。伍說律政司一向毋須解釋檢控決定，因為講述原因或會影響案件公平性。

鍾稱，律政司有需要就重大公眾關注案件作解釋。伍即回應說，律政司在2019年至少曾就兩次檢控決定作解釋。鍾說自2019年後，有些受公眾關注的案件最後未有檢控，公眾認為無合理解釋而存在疑慮。鍾說作者並非想提出律政司的慣例，而是想提出檢控部門的決定有雙重標準，有政治檢控之疑。

認為作者意指法官無可避免要參與

伍又指出，作者提及「穿起官袍戴上假髮演一台爛戲，變作依法治人的法匠」，質疑作者指整個司法程序是一場「爛戲」，律政司更是與法官合謀演出。鍾回應稱，作者認為若然法律有問題，無論法官有多公正，也好也只能依法律做，他認為作者甚至有同情法官之意，認為他們無可避免都要參演這場「爛戲」，當中並無合謀的意思。

不同意文章會引起司法憎恨

伍續稱，法官在2019年後長時間受到不同陣營的攻擊，市民對於司法信心有動搖，質疑若有文章不實地對法官作無理指控，容易削弱市民對司法的信心。鍾同意當時市民對司法機構信心下降，但認為若政府能快速地對疑為不實的指控作有理的反駁，可增強人們對司法有信心。相反，若不讓人反映和討論，反會令指控發酵，從而影響大眾對司法機關的信心。鍾說他不同意區的文章在當時的社會環境下，會引起司法憎恨。

伍稱推翻中共等於推翻國家

伍之後就另一文章，《「煽動」作為一種法律武器》盤問，指作者區家麟稱「喊一句『結束一黨專政』，就是指控你煽動的大好良機」。伍稱，中國憲法自修訂起便確立中共有領導地位，2018年更將「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度」加入憲法中，意指推翻中共等於推翻國家，屬違法行為。

鍾解釋作者說法非憑空捏造

鍾指是否違法要視乎過程，指「結束一黨專政」作為支聯會的綱領之一，不曾提出用非法手段達到，不明白一句口號為何會是非法手段。伍說支聯會非「嗌口號咁簡單」，而是用各式各樣手法去推動其綱領。鍾重申，該口號叫了數十年，當時突然被視為違法，對此的擔憂和不滿的人並非少數，認為作者的說法有所依據，非子虛烏有、憑空捏造。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權自辯撮要。(詳看下圖)