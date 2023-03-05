兩會｜李慧琼列入人大主席團　料接替譚耀宗任新一屆全國人大常委

第十四屆全國人民代表大會第一次會議周日（5日）上午9時將在北京人民大會堂開幕，新華社公布主席團、秘書長及副秘書長名單，其中可見民建聯主席李慧琼被列入人大會議主席團名單之中，有望接替譚耀宗擔任新一屆全國人大常委。



人大會議主席團名單之中包括李慧琼和馬逢國。然而馬逢國已被選為港區全國人大代表團團長，按慣例不擔任常委，因此政界預料李慧琼將出任人大常委。

第十四屆全國人民代表大會第一次會議主席團和秘書長名單

主席團（192名，按簡體字姓名筆劃為序排列）

丁仲禮、丁薛祥、于偉國、于洋（女）、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬逢國、王小洪、王東明、王寧、王剛、王志民、王希勤、王滬寧、王君正、王炯、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王蒙徽、王毅、王巍、水慶霞（女）、尹力、尹弘、巴音朝魯（蒙古族）、艾爾肯·吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、布小林（女，蒙古族）、布和圖木爾（蒙古族）、龍榮（女，苗族）、史耀斌、叢斌、呂世明、呂建、向巧（女，苗族）、劉藝良、劉寧、劉奇、劉國中、劉金國、劉俊臣、劉洋（女）、劉振立、劉振芳、江金權、湯越強（侗族）、安立佳、許為鋼、許達哲、許勤、孫其信、孫紹騁、孫菊生、杜小光（白族）、杜家毫、李干杰、李書磊、李玉妹（女）、李紀恆、李秀領、李希、李靈（女）、李尚福、李校堃（滿族）、李鉞鋒、李鴻忠、李強、李錦斌、李靜海、李慧琼（女）、楊關林（錫伯族）、楊寶玲（女）、楊振武、楊曉超、楊蓉（女）、束為、肖開提·依明（維吾爾族）、肖捷、吳政隆、邱學強、何衛東、何立峰、何嚴萍（女，傣族）、何維、谷振春、應勇、沙爾合提·阿汗（哈薩克族）、沈春耀、沈艷芬（女，土家族）、沈曉明、宋秀岩（女）、張又俠、張太範（朝鮮族）、張昇民、張慶偉、張軍、張軒（女）、張伯禮、張雨浦（回族）、張國清、張繼新、張雪松（回族）、張赫（滿族）、阿石拉比（彝族）、陳文清、陳吉寧、陳剛、陳雨露、陳莉娜（女）、陳敏爾、陳紫萱（女）、武維華、苗華、苻彩香（女，黎族）、林武、林銳、易煉紅、羅萍（女，哈尼族）、羅琦、金紅光（朝鮮族）、周祖翼、鄭軍裡（瑤族）、鄭建邦、鄭建閩、鄭柵潔、鄭雁雄、鄭新聰、趙一德、趙樂際、郝平、郝明金、郝鵬、胡昌升、鍾山、鍾志華、段春華、信長星、信春鷹（女）、侯長嶺、侯建國、婁勤儉、洛桑江村（藏族）、祖木熱提·吾布力（女，維吾爾族）、駱惠寧、秦剛、袁偉、袁家軍、袁曙宏、鐵凝（女）、倪岳峰、徐永軍、徐曉、徐輝、徐麟、高開賢、高文、高松、郭樹清、黃久生、黃興文（布依族）、黃志賢、黃坤明、黃明、黃楚平、曹鴻鳴、曹琛（女）、雪克來提·扎克爾（維吾爾族）、鄂竟平、鹿心社、梁言順、諶貽琴（女，白族）、彭金輝（彝族）、彭清華、董雲虎、蔣卓慶、蔣超良、韓正、景俊海、喻雲林、傅自應、謝堅、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、嘉木樣·洛桑久美·圖丹卻吉尼瑪（藏族）、蔡達峰、蔡奇、雒樹剛、譚天星、譚成旭、魏后凱

秘書長

李鴻忠

第十四屆全國人民代表大會第一次會議副秘書長名單

劉俊臣、孟祥鋒、姜信治、劉建波、王超