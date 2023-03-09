民研｜民主黨市民認識排名第二高　劉慧卿：冀社會「畀條路生存」

「香港民意研究所」於本年2月初就本港政治團體民望進行調查，於今午（9日）公布結果。調查中特別發現，受訪者在未經提示下說得最多的10個最熟悉的政治團體中，民主黨在公開活動減少下仍然排名第二高，首位則是香港最大政黨民建聯。



時事評論員劉銳紹認為，這意味港人仍然希望社會保留一股堅持理性爭取的力量。前立法會議員、民主黨前主席劉慧卿感謝市民仍記得民主黨。提到民主黨舉辦春茗多次被迫取消，劉慧卿直言，相信民主黨不會犯法，希望社會「畀條路民主黨生存」，她又寄語港人：「唔好被人打到亂陣、無晒心機，因為我哋一定要繼續喺香港撐落去。有人被人拉、被鎖起幾年，都唔會打撃我哋嘅士氣。」



「香港民意研究所」於本年2月初就本港政治團體民望進行調查，於今午（9日）公布結果。（香港民意研究所Facebook直播截圖）

認知度民建聯第一 評分工聯會稱冠

在提名調查中，被訪者可在未經提示下說出最多的10個最熟悉的政治團體，結果最多被訪者提及的政治團體依次序分別是民建聯、民主黨、工聯會、新民黨、自由黨及公民黨。其後民研再為政治團體進行評分調查，被訪者就個別政治團體以0至100分進行評分，0分代表絕對不支持，100分代表絕對支持，50分為一半半。統計結果後，市民對政治團體的最新支持度排名，第一位是工聯會，得分為48.5分，第二位至第五位為民建聯、新民黨、自由黨和民主黨，分別得46、42.6、42及40.2分。

民主黨在提名調查中排名第二，劉銳紹認為這反映市民仍然希望有一股堅持爭取的力量。（資料圖片）

民主黨在提名調查中排名第二，劉銳紹認為這反映市民仍然希望有一股堅持爭取的力量：「基於他們對於香港民主逐步付出，一個溫和、理性的方法逐步爭取，但不是不爭取！這個理念得到很多市民的認同……民主黨無論在過去2012年政改方案等等，可以讓大家知道，何謂辦實事呢？」另外，他推猜排名與官方打壓相關，認為現時有無謂壓力加諸於民主黨身上，令大眾保持對其關注度。

劉慧卿笑稱民主黨「未必係清零，但都清咗好多」，故十分感謝市民仍記得民主黨，揚言若他日選舉公平公正，黨友必定會爭取參與的機會。她又寄語港人：「唔好被人打到亂陣，無晒心機，因為我哋一定要繼續喺香港撐落去。有人被人拉、被鎖起幾年，都唔會打撃我哋嘅士氣。」

劉銳紹留意到，民建聯在提名調查中排名首位，但最新支持度排名卻被工聯會「爬頭」。劉銳紹認為，雖然民建聯政治資源多，但工聯會做事「貼身利民」，更有實效，老百姓從政治訴求轉向民生訴求，工聯會更容易爭取民眾基礎支持。

劉慧卿（資料圖片/鄭子峰攝）

提到民主黨舉辦春茗多次「觸礁」，劉慧卿表示十分認同「你唔鍾意個法律可以批評佢，但你唔好犯法」，續指：「我相信民主黨都唔會犯法，（希望）喺合情合理嘅情況下可以生存，亦都希望社會畀條路民主黨生存，你睇下好多市民支持㗎，點解要趕盡殺絕呢？」

民調就「政治團體提名」及「政治團體評分」兩部分進行，於今年2月1日至3日，及2月6日至9日，分別透過隨機電抽樣電話訪問了500名及518名18歲或以上操粵語的香港居民。