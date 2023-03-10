盧文端指基本法23條立法是時間問題　兩會後中央及特區會審視

特區政府早前表示《基本法》23條立法目標不變，冀本年內完成。全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今日（10日）在文章撰文，指雖然新聞報道表示中央領導人未有提及，但23條立法是肯定要完成的，只是時間問題，相信中央和特區政府會審時度勢，選擇對香港、對國家最適當和最有利的時間做好立法工作。



全國僑聯副主席盧文端。（資料圖片/鄭子峰攝）

根據香港及國內外形勢 審視23條立法安排

盧文端稱香港社會普遍支持23條立法，特區政府也在積極準備，強調立法是香港必須履行的憲制責任。他認為中央對維護國家安全的問題高度重視，定性為「一國兩制」的最高原則，他又稱，按照慣例，在兩會完成換屆之後，主管港澳事務的中央領導人會作出相應調整，故相信在兩會後，中央及特區政府會具體審視23條立法的問題，包括根據香港本身和國內外的形勢、兩岸關係情况等，作出適當的安排。

北京正召開兩會。（Reuters）

另外，盧文端指出香港作為自由港和國際金融中心，是國家聯通國際金融市場的主要通道和紐帶。面對美國實施圍堵中國的策略，中國現時致力推動歐亞非經濟合作，開拓國際發展空間，他認為香港是國家對外戰略中發揮樞紐作用的最佳城市，所具有的「聯通世界」、推進人民幣國際化、突破美國可能對中國實行金融封鎖的特殊作用，是內地任何城市都不能代替的。