23條立法現時不應推動？　李家超：目標不變冀今年內完成

行政長官李家超在行會開會前見記者，強調《基本法》23條立法的目標無變，期望於今年內可完成。



李家超先談到出訪中東，形容是友誼之旅、開拓之旅，得到15項成果，包括13份金融、創科等不同專業的合作備忘錄。他說中東之行受到各業界歡迎，亦邀請沙地阿拉伯與阿聯酋的投資基金和商界來港投資。

李家超說，香港已經與內地全面通關和與國際全國開放，是時候全力拼經濟。特區政府會把握通關良機與內地各級官員會面，昨日（13日）就會見了廣東省到訪的官員，短期亦會率團到訪大灣區，共同推動灣區發展。

感謝香港救援隊到土耳其救災

今日是情人節，祝有情人甜甜蜜蜜開開心心，但人間有愛天災無情，土地耳大地震造成重大傷亡，感謝香港特區救援隊到場救人，政府又集齊了大量救援物品準備協助災區，民間亦捐出超過100噸的物資，昨晚已經運到土耳其。

特首李家超被問到是否同意全國僑聯副主席盧文端於報章撰文所指認為的「23條本地立法不止是不列入議程，是連相關公眾諮詢亦不宜展開」，李家超強調政府對23條立法的立場無變，他指《基本法》中清晰說明特區政府有23條法的憲制責任，而香港仍有有國安風險，就23條立法的目標無變，期望於今年內可完成。

提到上周終審法院就跨性別人士更改身份證性別作出判決，李家超表示當局會依法辦事，保安局亦會跟進相關事宜。

賣地加入國安條款無影響

被問到中美關係緊張，香港如何自處，李家超表示，香港政府亦會與不同人士接觸，以鼓勵往來及推廣香港。

最近有多幅土地流標，李家超指商界出價有多項考慮，市場發展、國際形勢等都有影響。至於賣地加入國安相關條款，他說有責任保障國家安全，在投地過程中本足是中性的元素，因此不會影響投地，強調每個人都有責任保障國家安全。

被問到何時解除口罩令，李家超指已說過很多次，過了冬季流感高峰期會再考慮，屆時會諮詢專家的意見。

傳再有立法會議員辭職 李家超：我聽唔到

提到港車北上配額制，李家超表示現有制度暫時運行暢順，當局會與內地不斷探討、合作、積極溝通，令港車北上更方便。

至於立法會補選將如何盡行？李家超表示，將按法律程序進行，而外界傳言再有議員辭職，李家超直言：「有議員離開崗位？我聽唔到」。