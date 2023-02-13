23條立法｜劉兆佳：先搞好經濟民生 毋須急於一、兩年內完成

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，香港現時更迫切是搞好經濟改善民生；加上國際局勢與《基本法》頒布時有極大差距，需要更多思考如何應對思想滲透、打擊虛假訊息、網絡及金融安全等挑戰，認為23條立法毋須急於這一、兩年內完成。



劉兆佳指，必須令23條立法方案更為完備，以應對國際新形勢。他強調，相關立法是勢在必行，也是特區的憲制責任，但同時也要顧及社會「緩急優次」。



全國僑聯副主席盧文瑞繼上月撰文指由於有《香港國安法》「補底」，香港毋須急於就《基本法》23條立法，他今日（13日）再在報章撰文，列出四大原因支持今年不宜就23條進行立法，甚至連相關諮詢也不宜進行。再引發23條立法應否盡早進行的議論。

國安法生效 23條立法迫切性相對下降

劉兆佳接受《香港01》訪問時，雖表示不猜測盧文瑞接連撰文的原因，並強調特區政府就23條進行立法是一定要完成的工作，問題只在時間表，和如何能透過本地立法提供最周全保障。但他也認同由於《香港國安法》已能處理現時香港面對的大部分威脅，因此《基本法》23條立法的迫切性相對下降。

他分析指，《香港國安法》屬全國性法律，中央政府可因應一些新威脅，按情勢發展而增加或修訂條文，相關工作肯定會較本港就23條進行立法來得容易。

國際形勢轉變 出現全新挑戰

他指出，香港可能有更多時間通盤考慮全球最新形勢，例如全球多處曾出現顏色革命，及本港經歷2019年社會風波後，在國家安全上，出現了一些《基本法》在上世紀九十年代頒布時，未曾預見的新挑戰，包括思想滲透、網絡安全、虛假消息傳播、金融系統安全等範疇，他說：「在面對虛假訊息傳播時，特區政府要如何令金融體系不受動搖呢？」

他強調，如今的威脅有所謂的「灰色地帶戰爭」，利用假消息、謠言、刻意誤報、意識形態滲透等推動反政府運動，動搖金融體系穩定。

社會仍有暗湧 首要搞好經濟改善民生

再者，他指香港自身也有更迫切的問題要解決，包括疫情退卻，香港與內地通關後，如何搞好經濟、改善民生。他預計國安法下，本港較難爆發大規模抗爭或衝突，但看似平靜的背後，實際暗湧處處，日常生活仍可見一些軟對抗，尤其常見於年輕人之間、也可以預期西方透過政治干預或扶植代言人的行動，不會停止。

換言之威脅猶在，他亦認為無法令軟對抗完全消失，但至少讓特區政府能先集中精力解決社會的深層次問題，並推動長遠發展策略，更適合現時大局，無必要於現階段提出23條立法挑起爭端。劉兆佳再三強調：立法是必須的，「但只係緩急次序的問題。」

台灣「大選」未必是重要考慮

至於下半年的台灣「大選」是否考慮因素？劉兆佳反認為未必是最重要因素，按他近期觀察，一些反共反華的宣傳在當地效力下降，尤其去年美國前眾議院議長佩洛西訪台後，引發台海的緊張局勢，令台灣民眾認清美國的不可靠，對他們的心理造成微妙影響，民進黨想再借香港就23條立法造文章「拉票」未必有用。