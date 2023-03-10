習近平當選對港意義大　譚惠珠重提七一講話：2047界線已不再存在

正在北京與會全國人大會議的基本法委員會副主任譚惠珠，認為習近平當選國家主席是眾望所歸、民心所向，對香港而言意義重大。她重申，習近平在去年香港回歸祖國25周年慶典時，清楚指出「一國兩制」是好制度，不需要改變，故此她說2047年的界線已不再存在。



譚惠珠表示2047界線已不再存在。（資料圖片/梁鵬威攝）

有關「50年不變」的註釋甚至存廢的問題，近年來一直有廣泛意見。早在2017年曾鈺成就曾在報章專欄表示：「五十年不變」在《基本法》中只出現過一次，就是在第5條「香港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。」，除非廢除《基本法》，否則2047年之後「一國兩制」將繼續實行，「不論到時香港的資本主義制度和生活方式會否改變」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳在2020年也表示，除非中央宣布《基本法》在2047年後不再有效，否則《基本法》在2047年後仍然是香港的憲制性文件。如果中央要改變香港的制度和與其相關的生活方式的話，則中央只需要廢除《基本法》或取消《基本法》第五條便可。劉兆佳預期在「五十年不變」結束後，中央不會再作有關保持香港「現狀」的承諾。

立法會主席梁君彥在去年習近平來港出席香港25周年回歸慶祝儀式後，亦曾表示，只要「一國兩制」做得好、能行穩致遠，「50年不變」只是一個「說法」，做得好就不會有50年這個期限。