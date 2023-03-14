日本擬將核廢水排入大海　議員促港府實施進口管制

日本政府計劃於2023年春季或夏季起，將12年前福島核災的逾百萬噸污水處理後排入大海，引發當地及周邊國家爭議。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（14日）召開會議，討論相關事件對食物安全的影響及對日本食品的進口管制。



多名立法會議員表示反對日本做法，促港府提供短中長期方案。環境及生態局局長謝展寰稱，視乎國際原子能機構及中國專家研究後的報告而決定，並考慮收緊相關區域水產的入境管制。



陳凱欣倡禁止相關水域產品入境

委員會主席、立法會議員陳凱欣直言，日本行為自私自利，反問香港要為此付出多少金錢及人力，建議如日本將污水排入大海，港府則禁止相關水域產品入境，並促政府交代如禁止產品入境，需要多少時間通知香港飲食業。對此，謝展寰稱香港有漁業發展基金，如對行業造成很大影響，政府都考慮提供援助，而港府與食肆之間已有會面，有決定會第一時間通知。

謝展寰稱不排除禁止入口

立法會議員楊永杰質疑，會否禁止水產品入境香港。工聯會立法會議員陳穎欣則指，污水有機會造成損害，又稱按計劃排水可能影響長達30年，或許影響下一代，促局方交代短、中、長期應對措施。

謝展寰回應指，所得到的資料指高風險都是福島附近，要視乎國際原子能機構及中國專家研究後再有定論。初步想法是先評核結果，不排除水產按情況禁止入口，或者有證書才可以入口，如情況穩定數年後考慮放鬆，但產品來港可能需要複檢。

嚴剛擔憂進口商調換原產地標籤 促派員到日本視察

立法會議員嚴剛則擔心，有人換走原產地標籤，從而入口香港時規避措施，質疑有何措施確保安全，港府又會否派員到日本視察。食物環境衞生署食物安全中心食物安全專員黃宏稱，政府對有食品追蹤，有權力到入口商索取資料。謝展寰亦指，有需要都可以派員到日本視察。