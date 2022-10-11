日本福島核廢水｜陳克勤憂影響本地漁業　鄧家彪倡禁日漁產阻排污

日本早前批准福島第一核電站排放經處理的核污水到海中，立法會食物安全及環境衞生事務委員會今午（11日）討論日本食品的進口管制。會上，多名議員對政府處理手段及反應感到不滿，指核污水或會對本地漁業造成長遠影響，追問政府有何預防措施及解決方案。



鄧家彪更直斥：「正常人諗下都知啲水有問題」，質問政府何不強硬反對，形容政府行事軟弱。



陳克勤擔心，日本核污水排放至大海後，核污水會隨時間漂流至其他地方，或會影響海洋生物，甚至影響本地漁業發展。楊永杰追問，政府會否增加對日本海產食品的幅射檢測的比例。

環境及生態局局長謝展寰指，福島核廢水排放在3,000公頃海域，會被大量稀釋，相信對本地漁業影響輕微，不過他強調已同漁護署溝通，將密切監察漁產品質及香港水質。他補充，當局除了使用手持探測器檢測外，亦會定期取海水樣本，送至政府化驗所進行檢測。

謝展寰：等國際原子能機構報告方可應對

鄧家彪發言時，直指政府態度散漫，似乎傾向「配合」日本排污，而非阻止日本該決定，質問：「政府係咪同意日本將廢水排出？有冇向日本出信反映香港嘅立場？會唔會考慮全面禁止日本漁類產品進口？」

謝展寰回應指，將跟隨國際共識行事，亦要等待國際原子能機構提交污水影響評核報告後，方可作出應對措施。鄧家彪追問：「美國有共識、英國有共識叫唔叫國際共識？國家嘅嘅諗法呢？」謝展寰強調與國家保持一致立場。

食環署職位常額化 議員未有共識

會上亦討論到，建議將食物環境衞生署一個首長級職位轉為常額職位，以推展街市現代化計劃及新公眾街市發展項目。議員主要關注職位是否有「恆常化」需要，以及會否為職位定立KPI，不過會議結束前，各議員都沒有明顯共識。

邵家輝指，自上屆政府起，港府開支增加，加上疫情使其收入減少，認為將職位恆常化將加重港府財政壓力，即使將來想刪減職位也變得困難。陳穎欣則認為街市現代化，是「Project based」（專案式），認為沒有恆常化需要。

環境及生態局副局長黃淑嫻解釋指，未來將有不同屋邨落成，加上有不少舊街市準備翻新工程，需要專責人士協助前期規劃、定時間表、監督進度、檔位分配機制、合約，及街市攤檔組合等，因此需要將職位轉作常額，以分攤署內工作。