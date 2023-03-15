立會通過祈顯義為終院海外法官　陳國基：無迫切需要再加常任法官

立法會今日（15日）通過委任澳洲高等法院前法官祈顯義為終審法院海外法官。政務司司長陳國基指，祈顯義是地位崇高的普通法專家，相信能勝任職位。他又指過去數年終審法院工作量穩定，非常任法官的人數充足，現時無迫切需要增加常任法官數目，



祈顯義為澳洲高等法院前法官。1988年獲委任為御用大律師，主攻商法、衡平法及憲法。(網上圖片)

周浩鼎促任命前了解人選背景 有否發表針對中國言論

會議上，資深司法任命建議小組委員會委員、民建聯立法會議員周浩鼎指，小組委員會一致支持任命，並提出減少對海外法官的依賴，增加常任法官數目。周又認為，以往有個別海外法官透過辭職抹黑《香港國安法》，有英國個別人士嘗試煽動海外法官「拉隊走人」，企圖打擊中國，形容做法可恥，促當局在司法任命前了解人選背景，如過往有否發表過針對中國的言論。

此外，周浩鼎建議司法人員推薦委員會日後應考慮更多其他普通法地區，例如來自新加坡和馬來西亞、對中國社會價值更熟悉的海外法官。 對此，陳國基指新加坡和馬來西亞的法制與本港差距較大，但如有頂尖優秀的合適人選亦會考慮。

現年70歲的祈顯義為澳洲高等法院前法官，去年10月因年屆退休年齡而離任。他在1988年獲委任為御用大律師，主攻商法、衡平法及憲法，曾任澳洲聯邦法院首席大法官。