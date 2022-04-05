反駁英聯邦律師協會　律師會指法治無問題：憂海外法官受外來壓力

英聯邦律師協會早前，就英國最高法院正副院長辭任香港終院非常任法官發聲明，指兩人提到港府背離政治自由和言論自由的價值觀，協會對事件表示關注，促請港府維持司法獨立。香港律師會會長陳澤銘今日（5日）去信反駁，指離任法官曾稱香港法院對法治堅持備受國際尊重，認為英聯邦律師協會對香港司法獨立的關注明顯錯置。



憂外部勢力干領海外法官 與國家利益混為一談

陳澤銘在信中指出，目前香港司法獨立並無出現問題，反而是擔憂有外部勢力干預海外法官繼續來港擔任職務，並將海外法官履行司法職能與國家利益混為一談。他提到，共有5名英國法官、3名澳洲法官以及1名加拿大法官表明會留任終院非常任法官，他們的行動比起言論更能表達他們對香港法治和司法獨立的尊重，他對此表示歡迎。