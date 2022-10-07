終院海外法官岑耀信續任三年　半年前選擇留任稱符合港人利益

終審法院本地非常任法官陳兆愷、以及海外非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）獲續任三年。英國最高法院正副院長韋彥德（Robert Reed）及賀知義（Patrick Hodge），今年三月辭去終院非常任法官職務，其餘10名以個人身份擔任職務的海外法官選擇留任。

岑耀信聯同另外四名英國籍法官事後發聯署聲明，指在香港歷史上的關鍵時刻，需要支持法院維護法治，以及覆核行政部門的決定，他們會繼續注意事情發展，並認為繼續參與終院工作符合港人利益。



司法機構表示，特首李家超已接納終院首席法官張舉能的建議，將陳兆愷及岑耀信的任期延續三年。岑耀信曾經指，民主與法治應該分開，而香港一直都沒有民主，批評英國議員在反修例運動後對英國法官施壓。