終院添海外法官︱李家超接納推薦任命　祈顯義退休前為澳高院法官

英國最高法院院長及副院長韋彥德（Lord Robert Reed）及賀知義（Lord Patrick Hodge），去年3月辭任終審法院海外法官職務。時隔九個月，終院海外法官將有新成員，特首李家超接納司法人員推薦委員會就澳洲法官祈顯義（Patrick Anthony Keane）的任命推薦，如獲立法會同意後，終院海外法官將增至11人。



現年70歲的祈顯義為澳洲高等法院前法官，去年10月因年屆退休年齡而離任。1988年獲委任為御用大律師，主攻商法、衡平法及憲法，曾任澳洲聯邦法院首席大法官。終審法院首席法官張舉能，歡迎李家超接納推薦。



李家超讚揚祈顯義地位崇高、聲譽卓著，深信他對終院將有很大貢獻。他指祈顯義獲任命後，終院海外法官將包括11名來自英、澳、加的傑出法官，這些具聲望的海外法官加入終院彰顯《基本法》保障司法獨立，並有助維持外界對香港司法制度的高度信心，亦讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫，相信這些傑出且具豐富司法經驗的海外法官將繼續是香港司法制度的獨特優勢。

終院的非常任法官由香港法官及海外法官組成，人數上限為三十人，目前香港法官有4人，包括包致金；而海外法官在祈顯義加入後將增至11人。終院的審判庭由五名法官組成，除了終院首席法官、三名常任法官，亦會有一名非常任香港法官或非常任海外法官。