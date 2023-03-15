立法會通過臨時撥款決議案　涉款約1983億港元

立法會今日（15日）通過涉款約1,984億港元的臨時撥款決議案，當中包括推出新一輪消費券計劃所涉及的總承擔額約325億港元。臨時撥款旨在立法會通過《2023年撥款條例草案》前，有足夠資源維持政府的日常開支。



陳浩濂稱公共財政面對高額赤字，政府要恪守財政紀律。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，公共財政面對3年疫情，現時仍相對穩健，但面對大額財政赤字，政府要恪守財政紀律，會考慮適當的財務工具，例如發債等；而公務員編制亦會嚴格控制，維持零增長。

謝偉銓重提反對派拉布 吳秋北促派發民生消費券

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓發言時稱，過去幾年就此議案發言時，通常是為駁斥攬炒派謬論及無理的做法，斥其利用審議預算案及臨時撥款進行拉布，藉此削弱政府的管治威信，癱瘓政府的運作。他又稱，政府財政儲備其中一個主要功能是應對逆境，促政府對開支增長幅度多加關注，令儲備可以用得其所。

經民聯立法會議員盧偉國稱，撥款有實際需要，當中涵蓋326億港元的消費券，直言很多市民面對壓力，雖香港正在復甦，但力度需要鞏固。工聯會立法會議員吳秋北則重提政府要推出電子民生消費券，促政府盡快落實，並讓其可使用於水電煤的消費。