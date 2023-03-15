曾就簡約公屋撥款投棄權票　楊永杰「轉軚」周五財會將支持

立法會財委會周五（17日）將審議第一批簡約公屋撥款申請，涉及啟德世運道選址在內4個項目，共涉款逾149億元。財會轄下工務小組上月表決項目時以34贊成、0票反對及1票棄權通過，當日事先張揚因不滿啟德選址投下棄權票的九龍中立法會議員楊永杰，今日（15日）稱作為立法會A4聯盟成員，開會後決定選擇捆綁投票，支持通過撥款申請。



啟德區世運道將興建一萬伙簡約公屋單位。

楊永傑指局方釋出善意 會投票支持通過撥款

A4聯盟包括楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚4名立法會議員，當中楊永杰表示原則上不反對簡約公屋項目，只是不滿啟德選址，上月一度向警方申請不反對通知書，擬發起集會抗議，惟與房屋局局長何永賢會面後，指當局釋出善意而叫停集會，但指當局未回應他對區內配套的關注，會在工務小組會議上投下棄權票。

隨著財委會周五審議撥款申請，A4聯盟決定捆綁投票，支持通過簡約公屋撥款。楊永杰解釋「轉軚」原因，是局方釋出善意，許下「2+5」期限，及「CBD2」不變亦不走樣的承諾，即啟德簡約公屋計劃以2年建築期加5年使用期為預算，屆滿後會釋出用地，按原有規劃意向落實發展。因此，他決定周五財會投票支持通過撥款。

此外，他指會向局方表達對啟德用地、交通、社區配套的關注，爭取相關撥款後4年內，興建圖書館等社區設施，希望不遲於2028年前動工。他建議政府日後考慮在賣地條款中列明，若重用簡約公屋組件，可獲得相應折扣或提升地積比，最大化簡約公屋的重用價值。

梁文廣表示要確保公帑必須用得其所，按照政府提交文件內容計算，每平方呎每月管理費接近13元，此價比居屋或部分豪宅還要高，希望政府詳細解釋為何要用25億元，作為營運第一批1.7萬個簡約公屋的管理費開支。張欣宇指出局方沒有就簡約公屋如何有效重用作出清晰解畫，只停留於概念層面，將要求局方在招標要求中，需列明簡約公屋單位未來可直接重用在同樣採用MiC建造方式的政府房屋項目中，例如永久公屋、公務員宿舍、長者屋、中轉屋以及學生宿舍等。

林素蔚則認為，部分簡約公屋選址偏僻，入住居民無論是在交通、工作、上學，還是日常生活購物都十分不便，擔心會因此影響入住率，建議局方考慮用「搵工隊」、「搵校隊」等方式，安排專門團隊幫助居民解決出行和上班上學等憂慮，並要求管理機構提供社區關愛服務，紓解居民的精神壓力。