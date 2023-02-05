簡約公屋｜楊永杰晤何永賢：未釋疑慮　立會表決投棄權票

政府早前公布8個選址興建簡約公屋，其中擬建10,700伙的啟德世運道項目引起爭議。曾向警方申請不反對通知書，計劃舉行集會要求政府重新考慮選址的九龍中立法會議員楊永杰今日（5日）與房屋局局長何永賢等人會面。



楊永杰形容會面坦誠，感受到局方釋出善意，亦接受局方許下「2+5」期限，及「CBD2」不變亦不走樣的承諾。他向《香港01》透露，暫時無意再申請集會，不過由於當局未能回應他有閞交通配套的關注，他表明當立法會工務小組委員會審批項目時會投棄權票。



楊永杰今日（5日）聯同啟德區議員張景勛、何華漢及梁婉婷，與何永賢及副局長戴尚誠就啟德用地興建簡約公屋會面，反映居民訴求。楊永杰稱，局方清晰、斬釘截鐵地承諾，啟德簡約公屋將於「2+5」期限後、即2年建築期加5年使用期為預算，屆滿後會釋出用地，按原有規劃意向落實發展，意味「CBD2」不變亦不走樣。

楊永杰對此表示歡迎，認為是向市民派下定心丸，釋除啟德居民最大的疑慮。另外，楊永杰等人亦在會上提出對區內交通接駁問題及文康設施不足的憂慮。

楊永杰透露昨日（4日）與20多名啟德居民代表會面，指他們都「明白形勢」，至於早前有居民代表揚言不排除就啟德選址提出司法覆核，楊永杰說會尊重居民決定。不過，他認為，局方仍未能完全回應其有關選址交通配套不足的關注點，故決定當立法會工務小組表決項目的，將投下棄權票。

立法會工務小組委員會將於本月8日星期三開會，議程包括簡約公屋項目，暫時未知今次會議能否就項目進行表決，若工務小組通過項目，便會再提交立法會財務委員會審議通過撥款申請。政府最初的預算是要動用268億元興建簡約公屋，但根據房屋局最新向立法會提交的文件，指出因應立法會和社會對簡約公屋單位造價的關注，政府再次詳細審視各個分項，最新的設計和建築工程項目的估算費用，可由原來的267.9億元，調低8億至259.9億元。