簡約公屋｜楊永杰稱「談判策略」成功取消集會　不承認有利益衝突

簡約公屋八個選址出爐後，再惹起居民爭議，立法會議員楊永杰一度申請舉辦遊行集會抗議，隔日決定撤回集會申請。惟翻查區議員個人利益登記冊，楊申報在九龍城區啟德中及南，擁有一個住宅物業，惹來外界質疑有利益衝突的嫌疑。



他在周四晚（2日）解釋，局方已承諾簡約公屋在五年後不會續期，令他感到當局釋出善意，因此認為「談判策略」成功可「收貨」。他亦認為，取消集會與利益衝突無關，強調只為居民發聲。「如果咁樣已經係利益衝突，咁沙中線、啟德發展、郵輪碼頭，咁我都唔講得。」



▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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啟德居民周四晚召開大會 楊永杰無出席

簡約公屋啟德選址爭議愈演愈烈，身兼立法會議員的當區區議員楊永杰在周三（1日）撤銷集會申請後，似乎未能獲得所有居民同意。天寰業委會委員之一的鄭小姐曾表示，對楊的決定感到失望，認為區內居民失去了一個表達意見的機會。

啟德十多個私樓的業主委員會和居民代表等，周四晚上（2日）召開聯合大會，商討後續行動。惟一度發起集會的楊永杰則沒有參與，居民代表正約見楊永杰，詢問他為何取消集會。

▼2月2日 啟德私樓業主召居民大會 促政府擱置當區建簡約公屋▼



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房屋局方在Facebook專頁回應，簡約公屋在使用期年滿後，便釋出用地。（FB截圖）

感「談判策略」成功「收貨」

楊永杰晚上回應《香港01》解釋，房屋局將會與他視察土瓜灣和九龍灣的閑置土地，以研究啟德的替代選址，才作出取消集會申請的決定。同時，局方亦在Facebook專頁回應，簡約公屋在五年後不會續期，令他更感當局「釋出善意，大派定心丸」，因此「收貨」。

楊表示不擔心房屋局出爾反爾，強調會在下周三（8日）舉行的工務小組會議，繼續向局方追問。他相信局長會再度作出承諾，屆時將有白紙黑字的會議記錄。

楊亦指，在區內不同的群組內，觀察到居民的訴求確實不一，最主要擔心簡約公屋會恆常化。但他認為正因申請集會，才可迫使當局作出回應，認為團隊的「談判策略」成功，並在綜合不同的居民意見後，決定取消集會。

立法會議員、九龍城區議員楊永杰。（資料圖片／余俊亮攝）

只為居民發聲︰我自己認為冇任何利益衝突

至於議員個人利益登記冊中所申報的住址，楊永杰透露，該單位已在2018年以樓花購入，並入住至今，強調因而理解居民的看法。他並澄清，撤銷集會申請的決定，與利益衝突無關，「我自己認為冇任何利益衝突。」

楊表示，他個人支持政府興建簡約公屋，但自言同時擁有立法會及區議會雙重身份，更應為居民發聲，強調並非只牽涉他個人的事情。「如果咁樣已經係利益衝突，咁沙中線、啟德發展、郵輪碼頭，咁我都唔講得。」

▼簡約公屋八幅土地選址▼

