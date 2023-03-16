美參議院提案促取消香港在國際組織投票權　特區政府強烈不滿

美國參議院通過由40名議員發起的提案，敦促美國政府強烈回應中國針對香港民主派人士的行為，包括但不限於實施制裁，並推動取消香港在國際組織中的獨立投票權地位。



特區政府今日（16日）指，對上述決議表示強烈不滿和堅決反對。



美國國會山莊。（路透社）

斥議案「純屬信口雌黃和政治抹黑」

對於美國參議員的議案是「純屬信口雌黃和政治抹黑」，表示：「美國政客透過所謂決議，倡議某種背景的人士、機構和組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，本港司法制度深得國際社會推崇。《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行。只要嚴格遵守香港法律，任何人士、機構或組織都不會誤墮法網。」

發言人說，執法部門在《香港國安法》或任何本地法例下，一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。司法機關依法獨立行使審判權，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。

發言人續說：「任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預本港司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港法治。發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。」

發言人重申：「特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威，依法履行維護國家安全的職責和義務，同時維護香港市民受到法律保障的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。任何人詆譭香港情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，以失敗告終。特區政府強烈敦促美國政客立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉香港事務和中國內政。」