美參議院通過涉港決議案　外交部駐港公署：惡意抹黑國安法

外交部駐港特派員公署回應美國參議院通過涉港決議，批評議案是公然為反中亂港份子開脫說項，惡意抹黑《香港國安法》，干擾特區依然施政、嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則。敦促美方摒棄頤氣指使的「教師爺」姿態，立即停止嘩取寵的政治作秀，立即停止以任何借口干預香港事務和中國內政。



外交部駐港公署再批美國干預香港事務。（外交部網頁圖片）

約40名美國參議員共同發起一項決議案，敦促美國政府對中國鎮壓香港異議人士的行為做出強而有力的回應，包括使用制裁和其他手段，並譴責《香港國安法，支持港人「為行使基本權利和自由而鬥爭」。不過，有關決議案對美國政府並無約束力。

外交部駐港公署發言人回應指，《香港國安法》實施以來，香港的法治和營商環境更加優良，社會愈發安定團結，直斥：「參議院的所謂決議案滿紙荒唐言，罔顧事實，指責香港警察在處理『黑暴』勢力時過度使用武力」，難道他們忘記了美國警察為了芝麻大的事從不吝嗇開槍射百姓？

發言人又指，這些高居美國國會山的袞袞諸公難道真的很健忘？他們如此讚賞當年暴力攻擊立法會的行為，似乎忘了兩年前美國國會山被洗劫的鬧劇。質疑他們對自身重重問題輕描淡寫，卻對遠隔千里的香港民主人權狀況指手劃腳，滿腹「以港遏華」的陰謀詭計，批評決議充斥著虛偽與霸道。

發言人重申，中國政府維護國家主權、安全的決心堅定不移，全面準確貫切「一國兩制」的決心堅定不移，敦促美方摒棄頤氣指使的「教師爺」姿態，恪守「不干涉內政」的國際法原則和國際關係基本準則，立即停止嘩取寵的政治作秀，立即停止以任何借口干預香港事務和中國內政。