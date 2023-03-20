楊何蓓茵認近兩年公務員空缺增加　下年度編制維持零增長

公務員事務局局長楊何蓓茵承認，近兩年公務員空缺增加，政府會加強招聘。她又預計下年度公務員編制仍會維持零增長。



楊何蓓茵承認公務員空缺增加。（資料圖片/張浩維攝）

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（20日）討論預算案中，有關公務員事務事宜。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府過去兩個年度均落實公務員編制零增長，預計下年度能夠維持零增長的目標；到2024年3月底，公務員編制仍為約19.7萬個職位。

不過，她承認近兩年公務員空缺增加，退休人數也在增加，退休金支出亦相應增加，現階段估計退休金開支在10年後才會逐步下降。她又指出，今年將恢復安排公務員到內地培訓，學習國家事務和交流。

勞工界議員周小松批評，政府追求凍結編制，犧牲服務市民的質素。建築、測量及都市規劃界謝偉銓表示，公職人員退休金金額較修訂預算多5.4%，涉及超過741億元，關注何時才到高峰期。

黃國倡現職官員出任政協 加強合作

本身是全國政協委員的工聯會議員黃國建議，安排香港現職官員出任政協，例如要融入大灣區發展，可安排官員擔任廣東省政協，加強合作。楊何蓓茵回應稱，答不到此問題，但如果國家有需要，會積極配合。

民建聯議員林琳關注本港正融入國家發展大局，局方會否為公務員提供培訓以提升工作水平。楊何蓓茵回應指在編制零增長下，各局和部門會通過重訂工作優次、內部調配、精簡程序及提升效率，推展政府各項新政策及措施，並會提高公務員對世界觀和國家發展的培訓。