陳茂波強調港府財政穩健：唔好執着赤字　料開支佔GDP將下降至22%

財政司司長陳茂波今日（21日）出席香港專業聯盟午餐會議，回顧日前完結兩會的得着，明言香港要留意三點，包括集中精神拼經濟、更好融入國家發展大局、統籌發展與安全。



他又提到新一份《財政預算案》行「中間偏鬆」的路線，指雖然本地經濟漸復甦，「酒樓好難book（預訂）」，但零售業仍未走出低潮期，故需要消費券助力。他又提到港府庫房財赤，他直言：「唔好執着於赤字，要整個周期睇......但經濟有上落，尤其是係我哋咁細嘅經濟體。」強調本港財政穩健，預料政府開支佔GDP的比例會由2022/23財年的28.5%，逐步下降至2027/28財年的約22%。



陳茂波說，不能只看單單一年的政府赤字，而是要從整個周期來看。（資料圖片）

陳茂波回顧兩會，認為其中有兩點值得香港重視，包括新發展理念及新發展格局，他認為新發展理念意指將科技創新成為新的發展推動力，新發展格局則是香港及內地透過內外循環相互協助，強調香港擁有獨特優勢及理念，雙接合可更好發揮地區優勢。

他指，香港未來要集中精神拼經濟、更好融入國家發展大局、統籌發展與安全。這除了要令香港走高質量發展的路外，更要重視整體國家安全：「過去三年的不安定，要警惕！既要發展，都要再確保（國家）安全，回想2019年，社會出現暴亂就知。」

政府積谷防飢 在逆境推出措施支援經濟

提到政府五年間預計有四年錄得財政赤字，亦預期2023/24年將會錄約500億元赤字，但他期望大眾不要對赤字過份執着：「唔好執着於赤字，要整個周期睇......經濟有上落，尤其是係我哋咁細嘅經濟體。」他指過去三年市場不敢投資，但港府積谷防飢，不妨「拎啲出嚟」。

香港政府開支佔GDP比例，預期會逐步下降。（資料圖片）

即使發債至GDP約9% 仍是「超級穩健」

他強調本港財政穩健，更預告政府開支對GDP的佔比會進一步下降，加上未來5年，政府開支佔GDP比例，將由2022/23財年的28.5%，下降至2023/24財年的25%，估計2027/28財年，會進一步降至約22%。 他又指港府借貸率低，未還貸款佔GDP比例為4.3%，綜觀全球香港屬最低，指即使香港未來繼續發債至佔GDP比例約9%，香港財政仍然處於「super safe」（超級穩健）的水平。