陳茂波：兩會確定經濟發展目標　香港要集中資源創新發展模式

財政司司長陳茂波指，今年兩會，確定了全年經濟發展多項目標，強調「牢牢把握高質量發展這個首要任務」。他指，中央已為推動高質量發展指明路徑，香港要更集中精力和資源，將「有為政府」和「高效市場」靈活結合，創新香港發展模式，全力推動經濟多元發展。



他指，要透過科技創新、模式創新、制度創新，力求推進經濟多元化發展，讓發展成果不斷轉化為生活質素的提升，讓市民真正有獲得感和幸福感。



陳茂波今日在記者會表示，與內地磋商通關進展良好。（林靄怡攝）

陳茂波在網誌中指出，今年兩會，正值實現中國式現代化的開局之年，中國特色社會主義進入了新時代，在實現中華民族偉大復興的過程中，面對著涉灘之險、爬坡之艱、闖關之難。然而，面對困難挑戰，中央做了多重部署，包括保持經濟運行在合理區間；擴大內需；堅定擴大對外開放，深化互利共贏的國際經貿合作。

他又指，當前百年未有之大變局正不斷演變之際，既要讓香港金融市場保持創新動力和蓬勃發展，以鞏固及提升國際金融中心的優勢，也要高度重視統籌發展與安全。特區政府將全力加速科技創新及應用，以落實高增值發展的內涵，並在激烈的國際競爭中，開闢發展新領域、新賽道，開拓新動能、創出新優勢。

他強調，不論是人工智能或生物科技，又或數字經濟、第三代互聯網或國際綠色科技及金融中心，既要穩中求進，但更要不失時機穩步快進推動發展，力求貫徹以「創新、協調、綠色、開放、共享」來推動高質量發展。