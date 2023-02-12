預算案｜陳茂波期望：為復蘇提供穩定鋪墊和引領 積極投資未來

財政司司長陳茂波指，制定下年度預算案時，既要穩住民生和經濟，但又要維持公共財政的可持續性。他期望新一份預算案能為香港的復蘇提供穩定的鋪墊和引領，並透過積極投資未來，為香港開拓更廣闊的發展空間，更好把握國家的發展戰略和宏大亮麗發展前景。



陳茂波今日早上（12日）出席「第25屆渣打香港馬拉松」的頒獎禮，他之後發表網誌除談及他對下年度預算案的期望外，又指今次活動是踏入2023年本港首個全城大型體育賽事，年內本港將陸續有大型盛事活動和體育比賽，單在三月份，有香港國際七人欖球賽、香港迪士尼樂園10K跑步賽、Clockenflap音樂節和Art Central等，都是讓人期待的活動。

他指，大型盛事的復辦，對香港來說有多層重要意義。一方面向世界展示香港已經全面復常，社會和經濟已步出疫情的困擾。此外，復辦這些活動將有助帶動更多內地和國際旅客來港，本地旅遊、酒店、零售和飲食等行業都能受惠。另一方面，經過三年疫情，巿民生活節奏和習慣被干擾，復辦大型活動，讓大家也可再次親身參與，共享愉快時光。

陳茂波：過去三年如一場「馬拉松」

他又指，有人形容，過去三年香港好像跑了一場「馬拉松」或經歷了一次「壓力測試」，挺過了社會民生的考驗、經濟下行的挑戰，走到現在，經濟漸漸恢復，失業率亦逐步回落至較低水平。下周將公布最新的失業率，可望繼續改善，惟另一邊廂，不少行業面對著招聘困難，著實需要加快積極處理。

陳茂波強調，經過前段的低迷期，經濟、社會、企業和個人都需要休養調息，就如長跑過後，跑手也需要適當的紓緩伸展，讓身體更好調整和復元。相信經過壓力、鍛鍊和適當調息，社會和經濟也有望像身體一樣達致「超量恢復」，變得更有靭力和爆發力，整體表現將攀上更高的新台階。

最後，他提及還有不到兩星期，便要發表新一年度《財政預算案》，他和同事正努力敲定預算案的內容。他形容每年籌備預算案都充滿挑戰，而挑戰的背景和內容都不盡相同。今年的挑戰在於經濟在乍暖還寒之際、復蘇勢頭還需要加固之時，如何一方面穩住民生和經濟、增添發展動能、謀劃未來；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。