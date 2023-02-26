財政預算案｜陳茂波：更好結合綠色科技和金融 加速發展

財政司司長陳茂波指下年度《財政預算案》，有超過一半篇幅聚焦拼經濟，力求推動經濟朝高質量方向發展，並點出數字經濟、第三代互聯網（Web3）及構建國際綠色科技及金融中心三大發展重點。



他強調創新科技是經濟發展的驅動力，透過新方法解決問題，透過新思維突破限制，不斷為市場解決痛點，創造價值。他相信這樣的經濟發展必定蓬勃活躍、充滿機會。



陳茂波今日（26日）在網誌為預算案提出多項推動創科發展，再作詳細闡釋。他指政府正從四大方向加速推動數字經濟發展，包括數碼基建、跨境數據流動、數碼轉型，及人力資源配套。預算案提出設研究建設超算中心，亦吸納了數字化經濟發展委員會建議，提出協助中小企加速數碼轉型的措施。至於Web3，以區塊鏈作為核心技術，驅動去中介化、安全、透明、低成本、高效和共享的商業模式，催生新一輪商業和其他應用的創新，發展潛力龐大。

綠色金融與科技是國際大趨勢

他又指，發展綠色科技及綠色金融是國際大趨勢，全球綠色科技市場規模在2030年將達到4,174億美元，與2021年的355億美元規模相比，年化複合增長率達到31.5%，市場發展潛力巨大。然而，目前全球尚未出現具領導地位、兼具綠色科技及綠色金融的產業集群。而國家早訂出「雙碳」目標，本港也訂了減碳方向，且擁有不少具質素的綠色科技企業和國際金融中心的優勢，香港絕對有能力更好結合綠色科技和綠色金融，借助這「雙引擎」以加速這個產業的發展，建設國際綠色科技及金融中心將為香港帶來新的藍海。

他昨天與副司長黃偉綸分別到訪科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業，了解他們的創新技術和發展需要。他形容，深深感受到在《預算案》提出的雙綠色策略，確實正值其時，是推動香港綠色發展的一條必由之路。