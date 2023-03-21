回應美國人權報告　外交部駐港公署：東拼西湊、滿紙謊言

外交部駐港特派員公署回應美國務院最新發表《2022年度國別人權報告》，斥報告大肆抹黑香港人權法治狀況，惡意詆毀《香港國安法》和新選舉制度，污衊特區政府依法施政，赤裸裸干預香港事務和中國內政，內容東拼西湊，顛倒黑白，滿紙謊言。



外交部駐港特派員公署斥美國國務院最新人權報告是滿紙謊言。（資料圖片）

發言人強調，堅決反對美國借人權之名，干預香港事務，又指中央政府始終全面準確、堅定不移貫徹落實「一國兩制」、港人治港、高度自治方針，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，重申國家安全得到維護，香港社會更加安定團結，營商環境更加優化，法治正義得到伸張，香港居民享有的言論、新聞、結社等權利自由在更加安全的環境中得到更好保障。

發言人指出，所謂「人權壓迫」不過是美式偏見的臆想和莫須有的罪名。美國向他國強加的民主人權標準不過是其打壓異己、掃清障礙、盤剝他人、奴役世界、謀求霸權的政治工具。美國無視自身斑斑劣跡和累累惡行，蓄意散佈政治謊言和意識形態偏見，編造和渲染他國“人權淪喪”虛假敘事，試問美國動輒以人權旗號行干預之實的底氣從何而來？ ！

發言人表示，香港正以前所未有的速度融入國家發展大局，前景光明，風光無限，敦促美方立即停止惺惺作態的政治表演，立即停止詆毀抹黑香港人權狀況，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。