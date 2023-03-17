立法會再辦足球賽　對戰政府高官　多名司局長或參賽｜政壇諸事町

立法會過去每年舉辦足球友誼賽，但疫情期間停辦多年。今年終於重新舉辦足球賽，但上月首場比賽不敵旅遊界落敗。不過，一眾議員再組賽事，預計將於5月6日在小西灣運動場對戰政府高官，雙方勢必全力以赴。



▼2月18日立法會足球隊對戰旅遊界▼



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立法會足球隊隊長、民建聯立法會議員何俊賢稱，政府都有推動官員參與賽事，但政府官員始終公務繁重，未知特首李家超會否到場。何又指賽事旨在表現可藉着其他方式，例如足球賽事增強行政立法關係，而不只是在議會唇槍舌劍。

有小遊戲讓更多人參與 立法會足球隊加緊練習

上次賽事不敵旅遊界，被問及今次有何部署？何透露指創新科技界議員邱達根正幫忙組織，本月尾或與IT業界有練習賽以加強準備。他表示，當日與高官的賽事將有互射12碼等小遊戲，讓雙方體力質素一般的人士亦可參與其中，立法會足球隊最少有1名女性議員上場。

▼2月18日立法會足球隊對戰旅遊界▼



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政府內部報名踴躍 張國鈞已報名稱狀態成疑

據聞政府內部仍在組織足球隊，報名情況踴躍，實際名單未定。早前「重出江湖」、參與渣馬十公里賽事的政務司副司長卓永興，聽聞都會參加足球賽。另外亦有多位高官已報名。本為立法會足球隊「效力」、已加入政府的律政司副司長張國鈞，稱已經報名參賽，但指最近工作忙碌、經常外訪，已停操停賽兩個多月，自身狀態成疑。

曾任中西區區議員的財經事務及庫務局副局長陳浩濂已報名，稱早年經常與區議員踢波，當時習慣擔任中場位置，但任何位置都可適應，賽事當日再視乎安排而定。至於勞工及福利局副局長何啟明亦表示已經報名參賽，但早年在中大讀書時因踢波而韌帶受傷，如有落場機會，亦不能踢足全場。