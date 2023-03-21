粵港合作聯席會議　簽5份協議涵蓋創科金融醫療勞工

粵港合作聯席會議第23次會議今日（21日）舉行，也是4年來自次實體會議，廣東省省長王偉中率團來港出席。雙方會後簽署5份協議涵蓋創科與金融合作、及加強勞動監察和醫藥安全監管。李家超在會議開場發言時強調，要爭分奪秒，按二十大和兩會精神，積極推動粵港澳大灣區高質量發展。



李家超又特別感謝是國務院港澳事務辦公室副主任楊萬明，及中聯辦副主任尹宗華，應特區政府邀請出席今次會議。翻查過去會議公布，兩辦的副主席均有以特邀嘉賓身份與會。



簽署5份合作協議 加強公務員交流

今次也是時隔兩年以來，首次召開的粵港合作聯席會議，兩地政府在會後簽署5份協議，包括續簽《粵港科技創新交流合作協議》，進一步深化粵港科技創新交流與合作，推進大灣區國際科技創新中心的建設；及簽訂《粵港共建智慧城市群合作協議》，加強雙方交流，加快數字經濟和智慧城市發展步伐，共同推進粵港智慧城市群的建設。

財經事務及庫務局和廣東省地方金融監督管理局簽署了《關於深化粵港金融合作的協議》，推進粵港兩地金融深度合作；勞工及福利局及廣東省人力資源和社會保障廳簽署了《粵港勞動監察交流及培訓合作機制協議》，提升粵港兩地勞動監察合作水平；及簽署《粵港澳大灣區藥品醫療器械安全監管協作備忘錄》，以強化大灣區藥械監管領域的交流與合作。

此外，為推動和深化兩地公務員交流，特區政府正與內地單位就今年與大灣區內地城市合辦「公務員交流計劃」進行商討。 ​​

而李家超在開場發言中指，今次是恢復通關後的首次會議，會議主題是「深化粵港各領域務實高效合作，推進粵港澳大灣區高質量發展」，今年又是《粤港澳大灣區發展規劃綱要》頒布實施4周年，強調需要粵港攜手合作，引領大灣區高質量發展邁上新征程、新高峰，共同為國家和灣區發展作出更大貢獻。

李家超：有三點重中啟示

他又指，過去兩周，他首次以特首身分列席全國人大會議開幕會及閉幕會。今年是全面貫徹二十大精神的開局之年，亦是國家「十四五」規劃承上啓下的關鍵之年。這次的全國兩會為落實二十大精神作出了具體行動部署，當中不少內容對香港帶來重大啓示。

他把啓示歸納為三點：包括體現了中央對香港的重視、關心，支持香港發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局；香港在國家發展大局中將承擔更大責任和使命，應更主動對接國家戰略，更積極融入國家發展大局，尤其加大力度推進粵港澳大灣區發展；及要說好香港故事，充當好國家與世界的重要橋樑角色，讓世界看到「一國兩制」成功實踐的事實，說好香港故事，傳播好中國聲音。