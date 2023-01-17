李家超與新任中聯辦主任鄭雁雄會面　冀助港更好融入國家發展大局

行政長官李家超今日（17日）在禮賓府與新任中聯辦主任、維護國家安全委員會（國安委）國家安全事務顧問鄭雁雄會面。



行政長官李家超（右）與中聯辦主任鄭雁雄（左）會面。（行政長官辦公室）

指鄭雁雄熟悉香港情況

李家超在會上歡迎鄭雁雄主任出任新職。他表示鄭雁雄主任曾長期於廣東省工作，並自2020年7月擔任中央駐港國安公署的首任署長逾兩年半，一直關心香港社會發展，熟悉香港的情況。

李家超表示，很有信心與鄭雁雄共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，積極融入國家發展大局，鞏固國際一流大都會地位。

中港正逐步有序、全面通關

李家超在會上表示，香港社會已踏上復常之路，重返國際舞台，在中央政府的大力支持下，香港與內地正實現逐步有序、全面通關，兩地人民、商貿、旅遊等方面的交流將恢復緊密往來。特區政府在團結社會各界聚焦發展的同時，也着力為市民排解民生困難，提升市民幸福感，保持香港長期繁榮穩定。

他深信中聯辦在鄭雁雄的領導下，會一如既往支持特區政府依法施政。特區政府將全力以赴帶領香港社會把握好「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略所帶來的歷史機遇，積極開展國際交流合作。鄭雁雄熟悉廣東省的情況，在協助香港更好融入國家發展大局及參與大灣區建設定必事半功倍，踏上更高台階。

鄭雁雄：加強與特首及特區政府常態化溝通

鄭雁雄向李家超致以新春祝福。他談到在擔任駐港國安公署署長期間，與李家超合作密切。擔任中聯辦主任後，將帶領全體同仁一如既往，進一步加強與行政長官和特區政府的常態化溝通，廣泛聽取香港社會各界的意見，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。

雙方一致認為，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」原則。要發揮香港優勢和特點，大力發展經濟、改善民生，不斷增強發展動能，促進香港長期繁榮穩定。要主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，更好融入國家發展大局。

鞏固「治」的局面 增強「興」的動能

雙方堅信，有中央對香港的關心關懷，有強大祖國作堅強後盾，有香港社會各界的共同努力，香港一定能鞏固當前「治」的局面，增強「興」的動能，進一步開創由治及興新局面，在中華民族偉大復興的歷史進程中作出新的更大貢獻。