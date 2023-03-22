首個油站轉快速充電站原今年初招標　政府最新回覆：今年內

環境及生態局局長謝展寰今日（22日）表示，為促進加油站轉型至快速充電站，當局與已相關營運者溝通及聽意見，預計今年內開始為首個油站轉型快速充電站招標。



翻查資料，去年2月，當時的環境局曾指，預計2023年初首個油站改快速充電站招標。但謝展寰的最新回覆已沒有「年初」的字眼。



謝展寰在書面回覆新民黨立法會議員李梓敬，有關本港推動使用新能源車輛提問時指，現時全香港有約180個加油站，現有約 20幅用地有待重新招標，當局研究這些用地在中長線逐步轉型至快速充電站的需要及可行性。政府亦會探討將一些面積較大的加油站的地段以「一地多用」模式發展的可行性。

他又指，本港推動廣電動車普及化已取得顯著成果，電動私家車佔本港新登記私家車率由2019年的6.3%升至去年的52.8%，而去年的施政報告已訂下於2027年年底前投入約700輛電動巴士及3 000輛電動的士的目標。

至於會否統一規管電動力的電池型號和規格，謝展寰則指由於本港使用的電動車由不同地方進口的，政府現階段無計劃推廣車電分離充電模式和換電共享，但會密切留意技術發展。

有逾6千車輛政府車隊 只有153輛電動車

而政府車隊編制中，已轉為電動車的車輛數目為153部，包括132部汽車、1部電單車及20部客貨車，電動車的比率不足3%。

李梓敬批評政府車隊中，已轉為電動車的車輛數目只有153部，相比政府車隊超過6000部車輛，比例少得驚人，顯示政府在推動電動車方面嚴重不力，質疑府經常提到要在本港推動電動車，但原來政府在帶頭推動電動車方面，付出竟然這樣薄弱，令人震驚。

他又指，政府車隊已採購的電動車品牌，只有現代汽車，起亞 ，雷諾，特斯拉等，並無任何內地的品牌，認為政府應該加強採購內地品牌的電動車，方面帶頭推動本港電動車使用，同時支持國產車輛，促進國家發展。