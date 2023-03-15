消委會｜錄195宗電動車投訴按年增近四倍　遲交車兼加價付更貴稅

政府近年致力推廣使用電動車，消委會指，2022年共接獲195宗投訴，按年增近四倍，接獲投訴包括購買電動車後遇到零件短缺、交車期有誤、車價變動等問題，其中一個投訴涉及有公司除了遲交車，更加價7萬兼導致準車主繳付更多首次登記稅。



消委會表示，如商戶因為零件短缺，而需要刪減車輛部分功能，即使升級其他配置作為彌補，仍會對消費者的駕駛體驗構成影響，交車期及配套服務的變動更可能為消費者帶來額外的經濟負擔、打亂消費者迎接新車的安排，建議廠商接受訂單前要因應種種情況，開誠布公地與消費者講解，及慎重提供出車日期以便消費者作好安排。



消委會於2022年全年，共接獲195宗投訴，比2021年的40宗增3.875倍。（資料圖片）

消委會今日（15日）公布，2022年全年共接獲195宗投訴，比2021年的40宗增3.875倍。單是今年1月及2月，已有接獲15宗，比去年同期6宗上升1.5倍。最新一期《選擇》月刊透露，有客人去年3月以訂金3.2萬向某公司購買價值38萬的電動車，並落單時表明要今年製造的車及於今年內收車，但去年9月卻接獲公司通知更新交車安排，並要求客人7天內回覆，否則可能會視作取消訂單，訂金將不獲退回。該公司指，今年生產的電動車，車價將會提升約7萬，而車輛首次登記稅亦會因而增加約3.8萬，客人逐向消委會投訴。

涉事公司提出四個方案供客人選擇，方案一是取消訂單及退回訂金；方案二是於2023年出車，車價及首次登記稅不變，但電動車會取消原訂單中包含的「自動輔助駕駛」功能，亦會由原訂單的「全輪驅動」變更為「後輪驅動」；方案三同為2023年交車，電動車配置及車價維持不變，但增加的車輛首次登記稅費用需由關小姐承擔；方案四則是電動車一切配置及首次登記稅不變，但會於2022年交車，客人最終選擇方案三解決，並願意承擔可能增加的首次登記稅。

消委會指，交車期及配套服務的變動更可能為消費者帶來額外的經濟負擔，以及打亂消費者迎接新車的安排。消委會認為，廠商接受訂單前要因應種種情況並要開誠布公地與消費者講解，及慎重提供出車日期以便消費者作好安排，如萬一出現爭議，亦應與受影客戶積極跟進和磋商解決方案。

消委會指，交車期及配套服務的變動更可能為消費者帶來額外的經濟負擔，以及打亂消費者迎接新車的安排。（資料圖片）

該會亦提醒，若交車期錯過2024年3月31日政府「一換一」電動車首次登記稅寬減期限，消費者便要因應車輛的應課稅價值繳納46%至132%的車輛首次登記稅。

消委會亦接獲投訴指，有客人於去年2月以6.1萬訂金向某公司預訂車價約61萬的電動車，但其後接獲坊間流傳的消息指，電動車原有標準配置中的輔助泊車功能，因晶片短缺而需刪除。他主動向公司查詢，獲回覆稱會向受影響客戶提供補償，但當時尚未有方案詳情，並指客人可選擇退訂及取消交易。客人表示願意等待晶片，但該公司卻指晶片至2022年年底仍然缺貨，且沒有明確貨期，建議客人可考慮先取消訂單，待晶片恢復供應才再訂購，但屆時電動車可能會加價。

有關公司最後未有提供具輔助泊車功能的電動車予客人，但另外安排將車內裝飾架材質升級，及贈送品牌紀念車頭標飾，兩者合共價值約1.8萬。消委會指，相較傳統燃油車，電動車的維修及保養仍有待發展。

消委會接獲投訴包括購買電動車後遇到零件短缺、交車期有誤、車價變動等問題。（資料圖片）

另外，有客人於去年8月以約31萬向某公司購買一輛車齡5年的二手電動車，並承諾電動車可享由電動車廠商提供的永久免費充電服務。該公司於合約標明，如未能享用此服務可安排全額退款。客人於取車後向電動車廠商開立帳戶，廠商職員告知此免費充電服務只提供予一手車主，不可轉移。該公司建議為其更換車輛，9月會有另一輛同型號及同年份的二手電動車，並可享永久免費充電服務。不過，及至9月，該公司卻稱沒有另一輛車可作更換，亦拒絕退款。最後有關公司願意退款1.5萬，以作為該客戶未來充電費用的補貼。

消委會指，不論購買一手或二手電動車，消費者應確保賣方已將提及的重要車況及配套設施列入合約中，並於交易前細閱合約條款，包括如賣方未能履行合約條款時交易會如何處理，交易後應妥善保留交易文件，以備萬一日後發生糾紛，亦可有所憑據。